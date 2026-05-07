Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?

Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?

07 maja 2026, 19:29
Świadczenie wspierające nie przysługuje osobie z niepełnosprawnością umieszczonej w DPS
Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o świadczeniu wspierającym według wcześniej przygotowanych rekomendacji z dokonanego przeglądu. Wprawdzie nie wiemy jeszcze co konkretnie mogłoby się zmienić, jednak ministerstwo rodziny poinformowało o ważnej kwestii, która reformie nie będzie podlegała.

Wkrótce reforma świadczenia wspierającego

Rząd zaakceptował przygotowany przez resort rodziny przegląd stosowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Według informacji przekazywanych przez ministerstwo, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że projekt będzie rozpatrywany przez rząd i trafi do prac parlamentarnych do końca 2026 roku.

W tym momencie ministerstwo nie mówi jeszcze o szczegółach dotyczących kształtu nowych przepisów. Wiemy, że rekomendacje z przeglądu dotyczyły głównie ustalania wartości punktowych w decyzjach wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz ich terminowości. Zdaniem MRPiPS, konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu skrócenie terminów oczekiwania na wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia tak aby osoba niepełnosprawna otrzymała stosowną decyzję w terminie zgodnym z przepisami.

„Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów dotyczących ustalania wartości punktowych potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania. Wskazana jest modyfikacja określonych w przepisach wag poszczególnych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania” – czytamy w rekomendacjach przeglądu.

Co z osobami, które nie otrzymują świadczenia wspierającego?

Osoby z niepełnosprawnościami wskazują jednak też na inne obszary wymagające w ich ocenie reformy. Problemem, o którym dyskutuje się od początku wprowadzenia świadczenia jest brak możliwości pobierania go przez osoby umieszczone w domach pomocy społecznej i prywatnych domach opieki. Często koszty pobytu w takich placówkach ponoszone są przez pensjonariuszy oraz ich bliskich. Stąd co jakiś czas pojawia się postulat, by zmienić przepisy w tym zakresie.

Czy w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym mogą zostać wprowadzone zmiany wobec osób, które przebywają w placówkach zapewniających im całodobową opiekę finansowaną w całości z ich środków oraz ich bliskich? O to zapytała w swojej interpelacji posłanka Katarzyna Osos.

MRPiPS: Umieszczenie osoby z niepełnosprawnościami w DPS nie realizuje celu świadczenia wspierającego

W odpowiedzi na interpelację, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała, iż ministerstwo nie zakłada zmiany art. 5 pkt 1 ustawy.

Pełnomocniczka przypomniała, iż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, przygotował przegląd stosowania przepisów ustawy. Po zakończeniu prac, przegląd wraz z rekomendacjami przekazano do akceptacji Rady Ministrów, która przyjęła go 16 października 2025 r. Przegląd zawiera rekomendacje dotyczące konieczności usprawnienia procedur wydawania decyzji o potrzebie wsparcia oraz podniesienia ich jakości.

Ważne

„Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad konkretnymi zmianami dotyczącymi ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz ustalania prawa do świadczenia wspierającego. Nie zakłada się jednak zmiany art. 5 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, a także jeżeli osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich” – czytamy w odpowiedzi, opublikowanej na stronie Sejmu 5 maja 2026 r.

„Należy mieć na uwadze, że jednym z celów wprowadzenia świadczenia wspierającego było wsparcie osób z niepełnosprawnościami w organizacji opieki w warunkach domowych, w środowisku lokalnym, dlatego umieszczenie osoby z niepełnosprawnościami w domu pomocy społecznej tego celu nie realizuje” – dodała Maja Nowak.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzje wydają tu wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o świadczenie.

Od poziomu potrzeby wsparcia i aktualnej kwoty renty socjalnej zależy wysokość świadczenia. Jest tu kilka progów. Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. najwyższe świadczenie wspierające wynosi 4353 zł, a najniższe - 792 zł miesięcznie.

Źródło: Interpelacja nr 15546 w sprawie przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym, standardów, o których mowa w art. 4b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów wydanych na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia/Sejm

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

