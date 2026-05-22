Niepełnosprawny stracił 3 punkty i 1187 zł miesięcznie. A mógł nie składać odwołania [świadczenie wspierające]

Witam serdecznie. Mam pytanie. Posiadam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pytałem w PFRON, co muszę zrobić, aby otrzymać dotację na skromny wózek elektryczny, abym mógł wyjechać samodzielnie na spacer, nie czekając na osobę, która będzie mnie pchać. Wiecie, co mi powiedzieli? Że mogę złożyć podanie, ale dopiero w przyszłym roku, bo nie mają już pieniędzy.

Nigdy o nic się nie starałem, ponieważ w MOPS nie mam szans na żadną pomoc. Mam rentę w wysokości 2750 zł, w tym dodatek pielęgnacyjny 350 zł i 500 zł dodatku solidarnościowego, więc nic mi nie przysługuje. Mam 89 punktów i od sierpnia 2025 r. czekam na decyzję o przyznaniu świadczenia wspierającego.

Nigdy nie byłem w sanatorium, ponieważ muszę mieć osobę do pomocy. Tak pięknie piszecie, że są różne dodatki, ale co ze mną? Czy mnie już nic się nie należy z MOPS i PFRON? Mam 63 lata (...). Nie ma sensu starać się o jakąkolwiek pomoc, bo i tak jej nie uzyskamy, ponieważ mam więcej niż 1010 zł dochodu. Jestem samotny, pomaga mi tylko syn.