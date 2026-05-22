Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Orzeczenie o niepełnosprawności papierkiem bez znaczenia. WZON i PZON odbierają

Orzeczenie o niepełnosprawności papierkiem bez znaczenia. WZON i PZON odbierają

22 maja 2026, 21:58
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Komisje zabierają pkt 7 albo 8 w orzeczeniu
Z sygnałów docierających do redakcji także w 2026 r. PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8 (ewentualnie jeden z nich). W 2025 r. nastąpiły korzystne zmiany dla dzieci niepełnosprawnych chorujących na choroby rzadkie (ale inne niż autyzm). Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawności Ł. Krasoń wydał wytyczne pozwalające przypisać określonym chorobom łatwiejsze otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli dziecko jest chore na chorobę z wykazu, to otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności. Wytyczne są bardzo korzystne dla osób niepełnosprawnych. Ale nie obejmują autyzmu. Uzasadnienie tego jest rozsądne - "Są różne stopnie autyzmu. Ciężkie, ale i lekkie. I PZON nie może z góry założyć, że każde dziecko z autyzmem, to z automatu punkt 7 i 8 dający świadczenie pielęgnacyjne." Jednak rodzice mają wrażenie, że wyłączenie autyzmu z wytycznych powoduje seryjnie zaniżanie oceny niepełnosprawności przez PZON, a potem WZON.

W 2025 r. było tak:

Witam.

Również uzdrowili naszą podopieczną. Ma spektrum autyzmu (od urodzenia). W tym miesiącu październiku mieliśmy komisję. Trwała 2 min. Zapytała się tylko ile dziewczynka ma lat i czy lubi chodzić do szkoły. I po tygodniu dostaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności bez pkt 7 i 8.

Że jest uzdrowiona...

A wymaga dużej opieki od nas. Jest zaniedbana środowisko, nie usiedzi na lekcji, chodzi, wali rękoma o szafki szkolne, wyzywa.

Pozdrawiam serdecznie

Tak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności dla tej dziewczynki. Zaznaczyliśmy na czerwono symbol 12-C wskazujący na spektrum autyzmu oraz pkt 7 z opcją "nie wymaga". Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie muszą przedstawić w MOPS w pkt 7 i 8 słowa "wymaga". I tak było we wcześniejszym orzeczeniu dla tego dziecka.

orzeczenie o niepełnosprawności (czasowe) dla dziewczynki w spektrum autyzmu

Rodzice niepełnosprawnych dzieci chorych na autyzm protestują od miesięcy. Na razie bez skutku

Rodzice dzieci z autyzmem oraz rodzice osób głuchych protestowały w 2025 r. W odpowiedzi np. na stronie www. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych czytamy po ich protestach.

Ważne

"To oczywiste, że dzisiejszy system orzecznictwa wymaga poprawy. Przekazaliśmy już wytyczne dla zespołów orzeczniczych w sprawie genetycznych chorób rzadkich o jednorodnym przebiegu i nierokujących poprawy oraz Zespołu Downa, które powinny uprawniać do orzeczenia obowiązującego do 16 roku życia, a w późniejszym okresie życia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – umiarkowanym lub znacznym. Wytyczne powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie genetyki klinicznej w Polsce. Przed nami dalsze zmiany w przepisach orzeczniczych, aby można było odpowiednio dostosować formy wsparcia do konkretnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością."

Punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności są kluczowe jako podstawa prawna do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z niepełnosprawnością.

  • Punkt 7 orzeczenia - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji dziecka (adnotacja „Nie wymaga” - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne ).
  • Punkt 8 orzeczenia o niepełnosprawność - konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (adnotacja „Nie dotyczy” - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne).

Wytyczne min. Ł. Krasonia nie obejmują autyzmu, więc PZON mogą robić co chcą

Rząd pod koniec maja 2025 r. uchwalił rozporządzenie o chorobach rzadkich, ale autyzmu w nim nie ma. To jest choroba, z której się nie da wyleczyć. Syn jest dzieckiem chcianym nie pochodzimy z patologii, cała ciąża przebiegała prawidłowo, a mimo to jestem rodzicem autysty bez szans. Nie dziwię się młodym ludziom, że nie chcą mieć dzieci z obawy przed nieprzewidzianymi problemami zdrowotnymi i nie tylko. Bo niestety rzeczywistość jest taka, że zostaje sie z tym potem samemu. Każdy pokiwa głową, że współczuje a rodzic dziecka niepełnosprawnego, nie tego oczekuje tylko realnej pomocy. Dlaczego głosu nas opiekunów takich osób nikt nie słyszy? Choroba może zdarzyć się każdemu w każdej chwili życia. Mam apel do władz, by zaczęli widzieć problemy zwykłych Polek i Polaków i nie kończyli swoich działań na pozornych obietnicach. Jestem bez wyjścia................. Rodzic.

„Nowe” i „stare” świadczenie pielęgnacyjne

Dziś mamy dualizm świadczenia pielęgnacyjnego:

„Stare” świadczenie pielęgnacyjne – nie ma granicy wieku osoby niepełnosprawnej. Korzysta z niego np. osoba niepełnosprawna (stopień znaczny) w wieku 80-lat. Opiekun nie może pracować. „Stare” świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jako prawo nabyte. Nie można go po raz pierwszy uzyskać od 1 stycznia 2024 r.

„Nowe” świadczenie pielęgnacyjne – jest granica wieku (18 lat), a opiekun może pracować (rząd założył, że opiekun niepełnosprawnego dziecka będzie mógł wynająć usługi opiekuńcze dla dziecka i pójść do pracy).

 Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych (dziecko w wieku do osiemnastego roku życia). W orzeczeniu o niepełnosprawności musi być zaznaczony punkt 7 i 8. Dlaczego? Świadczenie pielęgnacyjne wypłacana jest opiekunowi, który zajmuje się osobą niepełnosprawną. Z punktu 7 i 8 wynika, że:

  1. Niepełnosprawne dziecko wymaga stałej opieki oraz
  2. Niezbędny jest aktywny udział opiekuna w leczeniu i rehabilitacji.

