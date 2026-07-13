Do 2028 r. PFRON przedłużył terminy zwrotu sprzętu przez osoby niepełnosprawne. 7 reguł
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10 czerwca 2026 r. PFRON na nowo otworzył wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. To jest otwarcie w procesie zamykania wypożyczalni. Brzmi dziwnie, ale założenie jest takie, że osoby z niepełnosprawnością wypożyczą sprzęt z likwidowanej wypożyczalni, dzięki czemu urządzenia nie będą już zalegały w magazynach i generowały kosztów przechowywania. Jednocześnie do końca 2027 r. Sejm ma uchwalić przepisy pozwalające na przejęcie na własność od 3000 do około 5000 jednostek sprzętu i oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnością, które wypożyczą go po 10 czerwca (deklarowana przez PFRON wartość to 4000 jednostek z marginesem +/- 20%). Z podobnych zasad skorzystają także osoby, które wypożyczyły sprzęt przed 2025 r. – zamiast go zwracać będą mogły aneksować umowy do końca 2028 r. i w tym okresie przejąć go na własność.
- Wypożyczalnia PFRON - zasada nr 1
- Aneksowanie umów z PFRON - zasada nr 2
- Plany przekazania własności osobom niepełnosprawnym - zasada nr 3
- PFRON czeka na nowelizacją ustawy o rehabilitacji - zasada nr 4
- Jakie reguły stosować? - zasada nr 5
- Aneksy a nowelizacja ustawy - zasada nr 6
- Współpraca PFRON i RARS - zasada nr 7
- Jaki sprzęt osoby niepełnosprawne mogą pozyskać za darmo od PFRON?
- PFRON - Nowe zasady wypożyczania od 10 czerwca 2026 r.
- Nowe wypożyczenia z możliwością przejęcia sprzętu
- PFRON ponownie uruchamia możliwość wypożyczania technologii wspomagających. Osoby korzystające z programu będą informowane, że jeżeli pozwolą na to przyszłe przepisy, wypożyczony sprzęt może zostać im przekazany na własność.
- Dotychczasowe umowy nadal obowiązują
Właśnie te osoby otrzymały specjalne zasady wypożyczenia sprzętu. Mogą aneksować umowy, które normalnie kończyłyby się najpóźniej we wrześniu. Następnie poczekać na wejściu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w życie. I na tej podstawie przejąć sprzęt za darmo (otrzymując zwrot kaucji 2% zapłaconej w momencie wypożyczania). PFRON oferuje im 8 reguł przejściowych między "starą" wypożyczalnią (działała do końca 2025 r.) a nową (działa od 10 czerwca 2025 r.)
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Zasada ogólna:
Z dniem 10 czerwca 2026 r. kończy się okres przejściowy obowiązujący na podstawie poprzednich zasad dla wypożyczalni
Wypożyczalnia PFRON - zasada nr 1
Wnioski o wypożyczenie technologii wspomagającej złożone przed 10 czerwca 2026 r., w przypadku których do tego dnia nie zawarto umowy wypożyczenia ani aneksu do takiej umowy, są rozpatrywane według zasad obowiązujących od 10 czerwca 2026 r.
Aneksowanie umów z PFRON - zasada nr 2
Procedury aneksowania umów wypożyczenia, w tym przedłużania ich do września 2026 r., rozpoczęte przed 10 czerwca 2026 r., są kontynuowane przez PFRON zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Jednocześnie umowy mogą zostać przedłużone maksymalnie do 31 grudnia 2028 r.
Plany przekazania własności osobom niepełnosprawnym - zasada nr 3
Mając na względzie planowane przekazanie przez Skarb Państwa znacznej części technologii wspomagających, PFRON w uzgodnieniu z RARS wytypuje urządzenia, które docelowo mają zostać przekazane Beneficjentom na własność.
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PFRON czeka na nowelizacją ustawy o rehabilitacji - zasada nr 4
W tym celu PFRON wznowi wypożyczenia, informując osoby zainteresowane, że w przyszłości – jeśli pozwolą na to przepisy – wypożyczone technologie mogą zostać przekazane im na własność.
Jakie reguły stosować? - zasada nr 5
Z uwzględnieniem tych zasad wnioski o wypożyczenie technologii wspomagającej składane od 10 czerwca 2026 r. są rozpatrywane według nowych przepisów programu, a umowy wypożyczenia zawiera RARS zgodnie z rozdziałem 12 program
Aneksy a nowelizacja ustawy - zasada nr 6
Umowy wypożyczenia zawarte przed 10 czerwca 2026 r. zachowują ważność na dotychczasowych warunkach do czasu ich wygaśnięcia, rozwiązania lub zmiany w drodze aneksu. W aneksach PFRON zamieści informację, że w przyszłości, jeśli umożliwią to przepisy prawa, wypożyczone technologie mogą zostać przekazane Beneficjentom na własność.
Współpraca PFRON i RARS - zasada nr 7
Szczegóły współpracy pomiędzy PFRON a RARS określi odrębna umowa lub porozumienie.
Jaki sprzęt osoby niepełnosprawne mogą pozyskać za darmo od PFRON?
Dominujący sprzęt i oprogramowanie objęte nowym programem PFRON:
- oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną;
- programy do translacji brajla;
- zestaw tablet z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;
- powiększalniki przenośne i stacjonarne;
- drukarki brajlowskie;
- PCeye – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku;
- urządzenie wspomagające słyszenie;
- system wspomagający słyszenie;
- linijkę brajlowską;
- aparaty słuchowe.
Wcześniejsze publikacje na ten temat:
PFRON - Nowe zasady wypożyczania od 10 czerwca 2026 r.
Od 10 czerwca 2026 r. dalej działa "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością". Link do reguł programu
Celem jest osiągnięcie wskaźnika 4000 (liczba technologii wspomagających wypożyczonych lub objętych umowami wypożyczenia) do dnia 31 grudnia 2028 r., wynosząca) - tyle jednostek pozostaje w zasobach wypożyczalni. Zasada jest taka "Masz wypożyczony sprzęt, to nie zwracasz go, a przejmujesz na własność"
Szczegóły programu w formacie PDF:
Nowe wypożyczenia z możliwością przejęcia sprzętu
PFRON ponownie uruchamia możliwość wypożyczania technologii wspomagających. Osoby korzystające z programu będą informowane, że jeżeli pozwolą na to przyszłe przepisy, wypożyczony sprzęt może zostać im przekazany na własność.
Wnioski składane po wejściu w życie nowych zasad będą rozpatrywane według aktualnego programu, a umowy wypożyczenia będą zawierane przez RARS zgodnie z określonymi procedurami.
Dotychczasowe umowy nadal obowiązują
Umowy wypożyczenia zawarte przed zmianą programu zachowują ważność na dotychczasowych zasadach – aż do ich zakończenia, rozwiązania albo zmiany w formie aneksu.
W przypadku podpisywania aneksów PFRON przekaże informację, że w przyszłości, jeśli przepisy prawa na to pozwolą, wypożyczone technologie mogą zostać przekazane użytkownikom na własność.
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy PFRON a RARS zostaną określone w odrębnej umowie lub porozumieniu.
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