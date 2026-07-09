NSA popiera MOPS. Nie ma zasiłków dla osób udających, że nie mają telefonu. I nie odbierających listów

Chcesz mieć zasiłek, to odbieraj listy z MOPS od listonosza, a nie odwlekaj to przez dwa tygodnie (przez awizowania). I podaj numer telefonu, aby pracownik MOPS mógł informować o tym, czego wymaga otrzymanie zasiłku. Nie kłam, że nie masz telefonu i dlatego urzędnik do Ciebie nie może zadzwonić. A jak nie chcesz tak postępować, unikasz kontaktu z MOPS, to nie miej pretensji prawnych, że nie otrzymałeś zasiłków albo innych świadczeń. Wydawałoby się, że te zasady są oczywiste (i logiczne). Domagasz się świadczeń z urzędu, to współpracuj z urzędem. Okazuje się, że pracownicy MOPS zaskakująco często nie mają kontaktu z osobami, które wnioskują o zasiłki. Osoby te mają pretensje jak - po wielu próbach kontaktu - MOPS odmawia wypłaty zasiłku.

Kobieta zastosowała wobec MOPS jednostronną komunikację. A mogła dostać zasiłek na opłaty mieszkaniowe, szambo, leki, żywność

Osoba udająca przez MOPS, że nie ma telefonu komórkowego zazwyczaj też odbiera listy polecone z MOPS dopiero po dwukrotnym awizowaniu. Nie ma tak, że listonosz przynosi polecony z MOPS i jest list odbierany. Nie, nie - awizowanie, mija 2 tygodnie i list odbierany na poczcie 10 lipca, a MOPS prosił o kontakt 6 lipca. Podobnie z telefonami. MOPS prosi o telefon do 15 lipca, a wnioskodawca o zasiłek dzwoni 18 lipca.

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Taktyka ta jest uciążliwa. Co zrobić z osobami składającymi seryjne wnioski w MOPS o zasiłki, z którymi nie ma kontaktu telefonicznego, a listy polecone są odbierane jak najpóźniej?

Przykład Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego zostało doręczone klientowi MOPS dwa dni po wyznaczonym terminie tej czynności. Oznacza to, że zgodnie z przepisami należy przyjąć, iż wnioskodawca nie miał wiedzy o wyznaczonej dacie przeprowadzenia wywiadu. W konsekwencji nie był zobowiązany do przebywania w miejscu zamieszkania w tym terminie. Uwzględniając znaną z praktyki MOPS okoliczność, że strona regularnie odbiera korespondencję dopiero po jej dwukrotnym awizowaniu, SKO zasugerowało, aby w zawiadomieniu o planowanym terminie rodzinnego wywiadu środowiskowego wskazywać dwa możliwe terminy. Pierwszy powinien mieścić się w ustawowym terminie 14 dni roboczych od powzięcia wiadomości o konieczności przeprowadzenia wywiadu, natomiast drugi – późniejszy – miałby zastosowanie na wypadek odbioru przesyłki po upływie pierwszego wskazanego terminu.

W sprawie tej pracownicy MOPS niepotrzebnie fatygowali się z wizytą - nikogo nie było w domu. Więc MOPS odmówił przyznania zasiłku. Formalnie wyglądało to tak:

W piśmie z dnia 4 września strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Organ – powołując się m.in. na art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 107 ust. 1-4 i ust. 4a u.p.s. – stwierdził, że skoro wnioskodawczyni uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, mimo stosownych zawiadomień i pouczeń, należało odmówić jej wnioskowanego zasiłku celowego.

Dlaczego kobieta nie zgodziła się na weryfikację w miejscu zamieszkania jej sytuacji bytowej? Bo stale otrzymuje różne zasiłki. I uważał, że jak raz otrzyma zasiłek to przy drugim, trzecim i czwartym nie musi przechodzić całej procedury wymaganej przez prawo. Duży błąd w ocenie sytuacji.

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Przykład Nie mam telefonu komórkowego w 2026 r., kiedy wszyscy go mają. Czyli o tym, jak stracić szansę na zasiłek celowy na opłaty mieszkaniowe (energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych – szamba, podatek od nieruchomości), zakup leków, środków czystości i higieny, biletów MPK, żywności dietetycznej oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

NSA: W MOPS bez zasiłku jak oszukujesz na jednostronną komunikację

MOPS wystosował do strony zawiadomienie, w którym wyznaczył dwa terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

Termin nr 1: 26 lipca i

Termin nr 2: 9 sierpnia 2023 r.

W zawiadomieniu tym zawarto informację, że gdyby w/w terminy nie opowiadały klientce MOPS, to powinna się skontaktować z pracownikiem socjalnym, celem uzgodnienia innej daty wywiadu.

WAŻNE! W piśmie tym pouczono również stronę, że niezastosowanie się do zawiadomienia może stanowić – zgodnie z art. 107 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296 – dalej "u.p.s.") – podstawę do odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego. Powyższe zawiadomienie kobieta odebrała w dniu 1 sierpnia 2023 r.

NSA o jednostronnej komunikacji z MOPS

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że beneficjentka zasiłków miała możliwość skontaktowania się telefonicznie z pracownikiem socjalnym w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz uzgodnienia terminu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Została o to wyraźnie poproszona w piśmie z 13 lipca 2023 r., jednak z tej możliwości nie skorzystała. Okoliczność ta ma istotne znaczenie, ponieważ organ nie dysponował numerem telefonu beneficjentki zasiłków – nie został on przez nią udostępniony, a sama wskazywała, że korzysta z telefonów należących do innych osób. W konsekwencji możliwość kontaktu telefonicznego istniała wyłącznie z inicjatywy klientki MOPS. To ona decydowała, czy i kiedy nawiąże kontakt z organem, podczas gdy pracownicy socjalni nie mieli możliwości samodzielnego skontaktowania się z nią telefonicznie. Tym większego znaczenia nabiera zatem fakt, że mimo wezwania zawartego w piśmie z 13 lipca 2023 r. klientka MOPS nie podjęła kontaktu w celu uzgodnienia dogodnego terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Sąd: Brak zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego nie musi przybierać postaci wyraźnej odmowy. Może on przejawiać się również poprzez uchylanie się od uzgodnienia miejsca i terminu jego przeprowadzenia albo uniemożliwianie organowi nawiązania kontaktu niezbędnego do wykonania tej czynności.

Taka sytuacja wystąpiła w tej sprawie.

Porównanie zasiłku pielęgnacyjnego i celowego

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (od 2019 r.) - źródło gov.pl

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie; jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowa różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a celowym:

1) pielęgnacyjny jest obligatoryjny (jeżeli są spełnione przesłanki)

2) celowy jest uznaniowy i fakultatywny (nawet jak są spełnione przesłanki np. biedy).

Zasiłek celowy - źródło gov.pl

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia , ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.