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Gdzie bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych

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09 lipca 2026, 18:06
Gdzie można bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
Gdzie można bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
Shutterstock

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Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop. Z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl wynika, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 proc. respondentów: 17 proc. wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 proc. na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 proc. badanych deklaruje, że sytuacja w regionie nie zmieniła ich planów.

Niepewność ruchu lotniczego w 2026 roku

Plan wyjazdu często wygląda prosto tylko na początku: kierunek, bilet, nocleg, ubezpieczenie i odliczanie dni do urlopu. W tym sezonie część osób musiała jednak dopisać do tej listy jeszcze jedno pytanie: czy podróż odbędzie się zgodnie z założeniami.

Nie chodzi wyłącznie o sam pobyt w kraju objętym podwyższonym ryzykiem. Dla wielu turystów problemem może być sama trasa: przesiadka, zmiana siatki połączeń, dłuższy lot, wyższa cena biletu albo ryzyko nagłego odwołania rejsu. Konflikt nie blokuje już masowo lotów w całym regionie, ale nadal wpływa na decyzje przewoźników, trasy przelotów, ceny biletów i ryzyko nagłych odwołań lub zmian połączeń.

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Wakacje 2026 a wojna na Bliskim Wschodzie

Wakacje 2026 a wojna na Bliskim Wschodzie

rankomat.pl

Dalsza podróż oznacza większą niepewność

Najbardziej narażeni na komplikacje są podróżni planujący dalsze wyjazdy lotnicze, zwłaszcza z przesiadkami w dużych hubach lub na trasach przebiegających przez region Bliskiego Wschodu. W takiej sytuacji zmiana jednej decyzji przewoźnika może uruchomić cały łańcuch konsekwencji: przesunięcie godziny wylotu, wydłużenie podróży, konieczność zmiany połączenia albo ponownej kalkulacji kosztów.

Dla części osób oznacza to rezygnację z odległego kierunku. Inni wybierają bezpieczniejszą logistycznie trasę, szukają lotów przez Europę albo decydują się na wakacje bliżej domu. W praktyce konflikt wpływa więc nie tylko na poczucie bezpieczeństwa, lecz także na budżet i przewidywalność całego wyjazdu.

Badanie Rankomat.pl pokazuje jednak, że większość Polaków nie planowała wakacji w krajach, których dotyczą utrudnienia. 40 proc. respondentów deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów, ponieważ nie zamierzali podróżować do państw arabskich ani korzystać z tras prowadzących przez ten region. Kolejne 31 proc. w ogóle nie planowało zagranicznego wyjazdu. Oznacza to, że choć wojna oddziałuje na rynek turystyczny, jej bezpośrednie konsekwencje dotyczą przede wszystkim osób planujących dalsze podróże lotnicze. W końcu Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju jest jednym z największych węzłów przesiadkowych na świecie.

Polska pozostaje najczęściej wybieranym kierunkiem

Tegoroczne plany wakacyjne badanych pokazują, że najpopularniejszym wyborem nadal jest wypoczynek w kraju. Wyjazd na terenie Polski wskazało 52 proc. respondentów, kraje Unii Europejskiej 19 proc., europejskie państwa spoza UE 12 proc., Azję i Afrykę Północną po 4 proc., Amerykę Północną 3 proc., a kraje Półwyspu Arabskiego, Australię i Oceanię oraz Amerykę Południową po 2 proc. Afrykę Środkową lub Południową wybrał 1 proc. badanych. W ankiecie pojawiły się też odpowiedzi osób, które nie zamierzają wyjeżdżać na wakacje w tym roku lub jeszcze nie podjęły decyzji.

Taki rozkład odpowiedzi pokazuje, że dla większości podróżnych głównym punktem odniesienia pozostaje Europa i wyjazdy krajowe. Odległe kierunki są wybierane rzadziej, ale to właśnie przy nich znaczenie stabilności połączeń, kosztów lotów i warunków ubezpieczenia rośnie najbardziej.

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Gdzie polecimy na wakacje w 2026 roku

Gdzie polecimy na wakacje w 2026 roku

rankomat.pl

Przed zakupem biletu warto sprawdzić nie tylko cenę

Niepewność związana z sytuacją międzynarodową sprawia, że przygotowanie do wyjazdu powinno obejmować więcej niż porównanie cen noclegów i lotów. Znaczenie mają także warunki zmiany rezerwacji, możliwość zwrotu kosztów, aktualne komunikaty dla podróżujących oraz zakres ubezpieczenia turystycznego.

- Konflikty zbrojne wpływają nie tylko na bezpieczeństwo podróżnych, ale także na organizację i koszty wyjazdu. Dlatego przed zakupem biletu lotniczego lub wycieczki warto sprawdzić nie tylko cenę polisy, lecz przede wszystkim jej zakres. Standardowe ubezpieczenia turystyczne najczęściej nie obejmują skutków działań wojennych. Część ubezpieczycieli oferuje jednak dodatkowe klauzule lub czasową ochronę w określonych sytuacjach. Przed wyjazdem warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności, a dla spokoju wybrać wariant z ubezpieczeniem na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu - mówi Magdalena Kajzer, ekspertka Rankomat.pl.

Źródło danych: Badanie na zlecenie Rankomat.pl zrealizowane metodą CAWI w maju 2026 roku na ogólnopolskiej grupie 809 osób w wieku 18–65 lat.

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Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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