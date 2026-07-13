REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » „Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK

„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lipca 2026, 11:41
[Data aktualizacji 13 lipca 2026, 11:42]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
paliwo ceny paliw tankowanie stacja benzynowa benzyna diesel
Tankowanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Polska Grupa Paliwowa w opublikowanej 13 lipca 2026 r. informacji prasowej apeluje o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem organizacji problemem nie jest sama wysokość daniny, lecz to, że ustawa działa wstecz – a złamany raz zakaz retroakcji może w przyszłości uderzyć w każdego podatnika.

Co zarzuca ustawie branża paliwowa

Polska Grupa Paliwowa (PGP), reprezentująca niezależnych importerów, dystrybutorów i operatorów stacji paliw, przekonuje w komunikacie, że spór o windfall tax nie jest sporem o interes jednej branży. Sedno zarzutów dotyczy retroaktywności: podatek ma objąć zyski osiągnięte w okresie, w którym przepis jeszcze nie obowiązywał – a w znacznej części także zanim projekt został w ogóle przedstawiony opinii publicznej.

REKLAMA

REKLAMA

Organizacja odwołuje się do prostego przykładu: to tak, jakby państwo w październiku ogłosiło, że od stycznia tego samego roku obowiązuje nowy podatek od wynagrodzeń, najmu mieszkań albo działalności gospodarczej. Podatnik – przedsiębiorca, pracownik, inwestor czy wynajmujący – powinien móc podejmować decyzje na podstawie prawa obowiązującego w chwili ich podejmowania.

– To pytanie, czy polskie prawo podatkowe po podpisaniu ustawy o windfall tax będzie nadal działało tylko w jedną stronę: do przodu, a nie wstecz. Jeżeli ta zasada zostanie złamana raz, trudno będzie komukolwiek, także osobom fizycznym rozliczającym PIT, czuć się w Polsce bezpiecznie – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Rutkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PGP.

– Rozumiemy presję budżetową, z jaką mierzy się dziś rząd. Nie rozumiemy jednak, dlaczego ma być ona rozwiązywana kosztem zasady, która przez dekady chroniła wszystkich podatników w Polsce, niezależnie od branży – dodaje Robert Petruczuk, prezes zarządu PGP.

REKLAMA

Windfall tax w pigułce. O jakiej ustawie mowa

Przypomnijmy najważniejsze parametry nowej daniny:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • ustawa z 19 czerwca 2026 r. dotyczy podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych od marca do grudnia 2026 r. i jest reakcją rządu na kryzys paliwowy wywołany atakiem USA i Izraela na Iran i blokadą cieśniny Ormuz,
  • stawka podatku to 60 proc., a podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę, jaką podatnik osiągnąłby przy zastosowaniu marży referencyjnej – czyli średniej marży sprzedaży paliw z 2025 r. powiększonej o 20 proc.,
  • planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 sierpnia 2026 r., a łączne wpływy mają wynieść ok. 4 mld zł,
  • pieniądze mają zrekompensować koszty pakietu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), czyli obniżki VAT na paliwa do 8 proc. i redukcji akcyzy do unijnego minimum – ubytek dochodów budżetu szacowano na ok. 4,8 mld zł w ciągu trzech miesięcy,
  • nowy podatek obejmie według szacunków około 20–30 podmiotów: producentów paliw oraz firmy importujące je lub nabywające wewnątrzwspólnotowo.

Blokada Cieśniny Ormuz

Blokada Cieśniny Ormuz

Shutterstock

Sejm przyjął poprawki Senatu 3 lipca 2026 r. niemal jednomyślnie (418 głosów za, 8 przeciw), po czym ustawa trafiła do prezydenta. Jeśli została mu formalnie przedstawiona 3 lipca, 21-dniowy termin na decyzję upływa 24 lipca 2026 r.

PGP zwraca uwagę, że firmy objęte windfall tax podlegają równolegle standardowemu 19-proc. CIT. Według wyliczeń organizacji łączne obciążenie sięgnie w efekcie co najmniej 79 proc. – trzeba jednak pamiętać, że obie daniny mają różne podstawy opodatkowania, więc tego zestawienia nie należy odczytywać jako efektywnej stawki od tego samego dochodu.

Importer to biorca ceny, nie beneficjent kryzysu

Osobny wątek komunikatu dotyczy konstrukcji podatku. Zdaniem PGP wzrost cen paliw na rynkach międzynarodowych nie oznacza automatycznie nadzwyczajnego zysku importera, który kupuje gotowy produkt po cenie rynkowej i finansuje transport, obowiązkowe zapasy oraz ryzyko kursowe. Nie korzysta natomiast ani z marż rafineryjnych, ani z zysków z wydobycia ropy. Podobne wątpliwości pojawiały się już w toku prac parlamentarnych – wskazywano, że ustawa obejmuje przede wszystkim importerów, którzy kupują paliwa po cenie rynkowej, więc trudno mówić o osiąganiu przez nich „nadzwyczajnych zysków”.

W ocenie organizacji skutkiem ubocznym jednorazowego wpływu budżetowego może być trwała zmiana struktury rynku: przyspieszona koncentracja, osłabienie niezależnych polskich importerów i większa zależność od kilku największych zagranicznych graczy.

Nie tylko branża ma wątpliwości konstytucyjne

Zastrzeżenia wobec retroaktywności windfall tax nie są wyłącznie głosem zainteresowanego sektora. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w opinii z 5 czerwca 2026 r. wskazała, że nakładanie daniny na zdarzenia gospodarcze sprzed wejścia ustawy w życie narusza wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadę zakazu działania prawa wstecz oraz zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa. PGP powołuje się ponadto na opinię konstytucyjną, którą dysponuje – wskazującą dodatkowo na możliwe naruszenie zasady proporcjonalności oraz konstytucyjnej ochrony własności i praw majątkowych.

Co zrobi prezydent

PGP nazywa sytuację głowy państwa „pułapką”: podpis oznacza zaakceptowanie precedensu retroaktywnego opodatkowania, weto – ryzyko zarzutu działania w interesie spółek paliwowych. Organizacja apeluje o weto lub prewencyjną kontrolę TK.

Warto odnotować, że 2 lipca 2026 r. prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację akcyzy na e-papierosy, krytykując krótkie vacatio legis, a wcześniej zawetował podwyżkę akcyzy na alkohol – podpisał jednak m.in. ustawę podnoszącą CIT dla banków. Rozstrzygnięcie w sprawie windfall tax poznamy więc najpóźniej w drugiej połowie lipca.

Źródło: informacja prasowa Polskiej Grupy Paliwowej z 13 lipca 2026 r.

Powiązane
Spłata wspólnego kredytu z osobistego majątku. Czy małżonek zapłaci podatek?
Spłata wspólnego kredytu z osobistego majątku. Czy małżonek zapłaci podatek?
Fiskus bierze się za zbiórki na leczenie. Kto zapłaci podatek, od jakich wpłat i na jakich zasadach
Fiskus bierze się za zbiórki na leczenie. Kto zapłaci podatek, od jakich wpłat i na jakich zasadach
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK
13 lip 2026

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Polska Grupa Paliwowa w opublikowanej 13 lipca 2026 r. informacji prasowej apeluje o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem organizacji problemem nie jest sama wysokość daniny, lecz to, że ustawa działa wstecz – a złamany raz zakaz retroakcji może w przyszłości uderzyć w każdego podatnika.
Przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiedział abolicję
13 lip 2026

Emocje wokół nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i dalszych losów umów cywilnoprawnych nie cichną. Zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Pracy tylko je podsyciła. Tymczasem zapowiedział on roczną abolicję w sytuacji, kiedy pracodawca dobrowolnie, po poleceniu inspektora pracy zmieni nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną.
Do 2028 r. od PFRON za darmo 4000 jednostek. Także dla stopnia umiarkowanego. Reaktywacja wypożyczalni [Projekt]
10 lip 2026

10 czerwca 2026 r. została reaktywowana przez PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Jest to reaktywacja likwidacyjna. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne pożyczyły sprzęt z wypożyczalni, którą PFRON likwiduje, a sprzęt zalega w magazynie (i generuje koszty przechowania). W międzyczasie Sejm uchwali przepisy pozwalające na przejęcie na własność 4000 jednostek sprzętu przez te osoby niepełnosprawne, które go pożyczą po 10 czerwca (+ wcześniej wypożyczony sprzęt szacowany na około 1700 - 1770 jednostek). PFRON i rząd oferują korzystne warunki przejęcia sprzętu i oprogramowania przez osoby niepełnosprawne.
MOPS z usługami od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
12 lip 2026

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.

REKLAMA

Windy jednak nie dla wszystkich od 20 września 2026 r. – seniorzy nadal pozostaną skazani na schody, nawet w pięcio- czy sześciokondygnacyjnym budynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pozostawia wątpliwości co do nowych przepisów
12 lip 2026

Od 13 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma wprowadzić obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które posiadają trzy lub więcej kondygnacji w dźwig osobowy (czyli – w windę). W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Krajową Radę Izby Architektów RP w ramach opiniowania ww. projektu – resort, będący autorem ww. projektu, poinformował jednak, że od powyższego wymogu będzie można odstąpić.
Kredyty frankowe 2026. Koniec sporów o przedawnienie? Najnowszy wyrok TSUE wzmacnia równowagę stron
10 lip 2026

Kwestia biegu terminu przedawnienia w sprawach frankowych sporów ostatnich latach stanowiła przedmiot aktywnej dyskusji. Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ważny krok w jej zakończeniu oraz uporządkowaniu wspomnianego zagadnienia. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wzmacnia równowagę stron i przewidywalność wzajemnych rozliczeń.
Sezonowa praca studenta a składki ZUS w 2026 r. Umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło? Kiedy wakacyjne zatrudnienie zwiększy kapitał emerytalny?
09 lip 2026

Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.
Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.

REKLAMA

Gdzie bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
10 lip 2026

Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop. Z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl wynika, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 proc. respondentów: 17 proc. wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 proc. na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 proc. badanych deklaruje, że sytuacja w regionie nie zmieniła ich planów.
Bakterie w wodzie szpitalnej – NSA potwierdza naruszenie praw pacjentów. Szpital zapłaci za zaniechania
09 lip 2026

Szpital przez ponad rok nie usunął bakterii z instalacji wodnej, mimo kar i nakazów sanepidu – NSA potwierdził, że to naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Wyrok z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22): nawet brak faktycznych zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań. Samo zagrożenie wystarczy, by Rzecznik Praw Pacjenta mógł nakazać naprawę. Jakie prawa masz jako pacjent i kiedy szpital odpowiada?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA