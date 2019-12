Specjalny zasiłek celowy w pytaniach i odpowiedziach

Specjalny zasiłek celowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach

W związku z nadchodzącym okresem zimowym chciałbym wnioskować o przyznanie mi zasiłku celowego na opał. Mój dochód przekracza jednak ustawowe kryterium dochodowe. Czy w takiej sytuacji otrzymam specjalny zasiłek celowy?

Zasiłek celowy przyznawany jest co do zasady w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby. W szczególności pomoc w tej formie jest przyznawana na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Uzyskanie zasiłku celowego wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie - 528 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być jednak przyznany specjalny zasiłek celowy. Stanowi o tym art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

Do otrzymania specjalnego zasiłku celowego w danej sytuacji niezbędny jest zatem „szczególnie uzasadniony przypadek”. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się nadzwyczajność zdarzenia, które uzasadniałoby przyznanie pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego. W wyroku z dnia 7 sierpnia 2019 r. (I OSK 4406/18) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż „"szczególnie uzasadniony przypadek", o którym mowa w art. 41 pkt 1 u.p.s. uzasadniający przyznanie specjalnego zasiłku celowego ma miejsce wówczas, gdy sytuacja życiowa osoby lub rodziny, ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że jest nadzwyczaj drastyczna, dotkliwa w skutkach i głęboko ingerująca w plany życiowe, a wynika ze zdarzeń nienależących do zdarzeń codziennych. (…) Tylko zatem w razie stwierdzenia, że taki przypadek miał miejsce, może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Musi być to przypadek na tyle charakterystyczny i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia, które wystąpiło i jest na tyle dotkliwe w skutkach, że dana osoba sobie z nim nie poradzi, nawet przy uwzględnieniu możliwości ludzkiej zapobiegliwości”.

Wysokość specjalnego zasiłku celowego

Złożyłam wniosek o specjalny zasiłek celowy i otrzymałam go, jednak w niższej wysokości. Czy taka sytuacja jest prawidłowa?