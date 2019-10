Pobyt seniora w domu pomocy społecznej – zasady, opłaty

Kto może zostać przyjęty do domu pomocy społecznej?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej oferują różnorodną pomoc i przeznaczone są dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

7) osób uzależnionych od alkoholu.

Osoba ubiegająca się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powinna złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej w danej gminie. Decyzja podejmowana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Co ze zgodą seniora na umieszczenie w DPS?

Umieszczenie w domu pomocy społecznej może nastąpić po uzyskaniu zgody przyszłego mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego. Daną osobę bez jej zgody można umieścić w domu pomocy społecznej po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia sądu. Ośrodki pomocy społecznej występują o taką zgodę, w przypadku osób bezwzględnie wymagających pomocy.

Jakie usługi świadczą domy pomocy społecznej?

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma takich usług wynikają z potrzeb mieszkańców i powinny uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Wyjście poza teren domu pomocy społecznej – nowe przepisy

Od 4 października 2019 r. obowiązują nowe przepisy, dające DPS-om możliwość określenia zasad zgłaszania przez mieszkańców personelowi wyjść poza teren placówki. W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi możliwe jest wprowadzenie ograniczeń możliwości samodzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecznej przez mieszkańca. Ustanawia je dyrektor lub kierownik placówki na podstawie zwolnienia lekarskiego na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ograniczenie to jednak może uchylić sąd opiekuńczy.

Kto ponosi opłaty za pobyt mieszkańca?

Przepisy określają kolejność, w jakiej ponoszą opłaty poszczególne osoby. Po pierwsze, obowiązek taki ma mieszkaniec domu. Jeżeli nie ponosi on pełnej odpłatności, to za pobyt w DPS opłaty uiszczają małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (np. rodzicami). Ostatnia w kolejności jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.