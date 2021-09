Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

Zasiłek okresowy – co to jest?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy – dla kogo?

O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Zasiłek okresowy – dochód

Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:

dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł ;

; dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Dla porównania w 2021 r. kryteria te wynoszą odpowiednio: 701 i 528 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Wcześniej zweryfikowane kwoty obowiązywały od 1 października roku, w którym była przeprowadzana weryfikacja. Po tegorocznej zmianie przepisów - obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. Z tego powodu podwyżka kryteriów dochodowych będzie miała miejsce właśnie od początku przyszłego roku.

Zasiłek okresowy niezależnie od dochodu

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu. W takiej sytuacji świadczenie wypłaca się do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. W ten sposób organ może wypłacać zasiłek nie częściej niż raz na 2 lata.

Warto też pamiętać, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Zasiłek okresowy – na jaki okres?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek okresowy – ile wynosi?

Wysokość zasiłku okresowego jest uzależniona od kryterium dochodowego oraz osiąganego dochodu. Oblicza się ją indywidualnie, biorąc pod uwagę to czy zasiłek dotyczy osoby samotnie gospodarującej czy rodziny.

Zasiłek okresowy – jak obliczyć?

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Miesięczna kwota zasiłku nie może być jednak wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Warto też pamiętać, iż tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Dla rodzin zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Ustalona w ten sposób kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Minimalne kwoty zasiłku okresowego może podwyższyć rada gminy w drodze uchwały.

Zasiłek okresowy – wniosek

Aby uzyskać zasiłek okresowy, należy złożyć wniosek. Świadczenia z pomocy społecznej są bowiem udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

W praktyce wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie. Warto sprawdzić czy w ośrodku pomocy społecznej znajdują się gotowe formularze dokumentów. Poniżej prosty wzór pisma:

..................................................

Miejscowość, data

..................................................

..................................................

..................................................

(Dane osoby ubiegającej się o zasiłek)

..................................................

..................................................

(Nazwa organu)

WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi zasiłku okresowego ze względu na trudną sytuację materialną.

Uzasadnienie

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

..................................................

(Podpis)

Załączniki:

..................................................

..................................................

..................................................

Zasiłek okresowy – od kiedy?

Pomoc przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej organ przeprowadza wywiad środowiskowy.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

