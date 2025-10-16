REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 roku nowe zasady

Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 roku nowe zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 15:45
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dla kogo zasiłek celowy z MOPS na pogrzeb?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Chociaż zasiłki celowe na pogrzeb gminy będą wypłacały bez limitu kwotowego i dochodowego, to nie każdy będzie mógł takie świadczenie uzyskać. Nowe przepisy są w tym zakresie restrykcyjne i w zasadzie dają prawo do wsparcia w sytuacjach wyjątkowych. Jakich?

Czy gmina może przyznać zasiłek na pogrzeb?

Od 1 stycznia 2026 r. wejdą w życie przepisy podwyższające do kwoty 7000 zł zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podwyżka będzie miała zastosowanie, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła już w nowym roku. Równolegle wprowadzono też zmiany do zasiłków przyznawanych przez gminy. Obecnie gmina może przyznać zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Przykładowo, taki zasiłek wypłaca się pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, a także kosztów pogrzebu. Co do zasady przyznanie zasiłku celowego wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Wyjątkowo gmina może też wypłacić tzw. specjalny zasiłek celowy pomimo przekroczenia progu dochodowego, ale tylko do wysokości takiego kryterium. Przykładowo, dla 3-osobowej rodziny maksymalny specjalny zasiłek celowy wynosi 2469 zł (3 x 823 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasiłki z MOPS

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek celowy również będzie przyznawany m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Jednak nowe przepisy doprecyzowują, iż chodzi tu o koszty udokumentowane i uzasadnione. Aby otrzymać zasiłek, trzeba będzie przedstawić z ośrodku pomocy społecznej szereg dokumentów takich jak m.in. odpis skróconego aktu zgonu, dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu i niezbędne oświadczenia.

REKLAMA

Ważne

Ponadto, zasiłek na pogrzeb będzie można otrzymać tylko w dwóch przypadkach. W pierwszym wariancie gmina wypłaci świadczenie, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W drugim - gdy koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego.

W praktyce będą to zatem przypadki wyjątkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład

Podczas prac legislacyjnych nad tymi zmianami, wiceminister rodziny Sebastian Gajewski podawał przykład nieubezpieczonej matki, pracującej na podstawie umowy o dzieło, której dziecko również nie jest ubezpieczone. W takim przypadku po śmierci dziecka nie będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy. „Inny przykład z praktyki sądowej. Umiera ciotka pozostająca na utrzymaniu swojego siostrzeńca. Ona nie jest ubezpieczoną ani świadczeniobiorczynią – w zasadzie nigdy w życiu nie pracowała. Po jej śmierci nie będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy mimo to, że jej siostrzeniec jest ubezpieczony” – mówił wiceminister podczas posiedzenia sejmowej komisji. Drugi rodzaj zasiłku celowego ma być odpowiedzą na nadzwyczajne, sytuacje, w których nie da się pokryć kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego (nawet jeśli zasiłek pogrzebowy przysługuje). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podaje tu jako przykład potrzebę sprowadzenia zwłok z zagranicy. „To są bardzo wysokie koszty – przeprowadzaliśmy rozeznanie rynku – od około 10 tys. zł do prawie 20 tys. zł, w zależności od kraju, z którego ciało osoby bliskiej jest sprowadzane. To świadczenie będzie przysługiwać na takie nadzwyczajne trudne do przewidzenia koszty pogrzebu, których nie da się pokryć z zasiłku pogrzebowego” – podkreślał Gajewski.

Zasiłek z MOPS na pogrzeb bez progu dochodowego, ale z opcją zwrotu

Co istotne, nowe zasiłki będą przyznawane bez kryterium dochodowego i bez ograniczenia kwotowego. A zatem to gmina określi wysokość wsparcia w oparciu o konkretną sytuację wnioskodawcy i swoje własne możliwości.

Ale uwaga! Gminy będą przyznawały zasiłek pod warunkiem jego zwrotu w całości lub w części przez osobę, która tę pomoc otrzymała, jeżeli:

  • osobie tej zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub
  • z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

W praktyce zatem osoba, która otrzyma zasiłek będzie musiała go zwrócić w całości lub w części, jeżeli nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w spadku lub w innych świadczeniach z tytułu śmierci np. w świadczeniach z ubezpieczenia gospodarczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 718)

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.
Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
16 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło pracę nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. U podstaw nowych założeń leży ograniczenie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych. Projekt jest już na etapie konsultacji społecznych. Okazuje się, że najnowsza propozycja zawiera rozwiązania idące dalej, niż wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo. Wszystko w trosce o zdrowie Polaków.
Skrócony czas pracy. Eksperci ostrzegają: problemem będą absencje i urlopy – firmy już muszą przygotować się na chaos w kadrach
16 paź 2025

Skrócony czas pracy staje się faktem – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór firm do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. Do programu zakwalifikowano około 90 przedsiębiorstw, choć zgłosiło się niemal dwa tysiące. Eksperci już ostrzegają, że choć to historyczny projekt, może on przynieść poważne problemy z ewidencją, absencjami i urlopami. Firmy będą musiały prowadzić dwa systemy rozliczeń, a kadry staną przed jednym z największych wyzwań organizacyjnych ostatnich lat.
Zmiana czasu na zimowy w 2025 r. – w którą noc zegarki przestawiamy godzinę do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu?
16 paź 2025

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2025 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00 a zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę?

REKLAMA

Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK
16 paź 2025

Obowiązek rejestracji psów i kotów w systemie KROPiK będzie wiązał się dla właścicieli zwierząt z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów? Czy da się ich uniknąć? Kto będzie miał dostęp do danych wprowadzonych do systemu? Po co zwierzętom PESEL?
Niepełnosprawni zyskają nowe prawa. Projekt ustawy o asystencji osobistej w Sejmie
16 paź 2025

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Posłanki zapowiadają, że to przełomowy krok w stronę samodzielności, równości i realizacji konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Czy to wreszcie przełom, na który czekały tysiące par w Polsce? Wraca sprawa związków partnerskich. Katarzyna Kotula zapowiada: szczegóły już wkrótce!
16 paź 2025

Po latach politycznych obietnic i gorących debat, sprawa związków partnerskich znów znalazła się w centrum uwagi całego kraju. W piątek rządząca koalicja ma przedstawić szczegóły projektu, który – jak mówią jego autorzy – „ułatwi ludziom życie” i „odpowie na realne potrzeby społeczne”. Choć temat wracał do Sejmu wielokrotnie, nigdy jeszcze nie był tak blisko realizacji. Tym razem w grę wchodzi kompromis, który połączył nawet polityków z różnych biegunów ideowych.
Świadczenia po urodzeniu dziecka w 2026 r. Co przysługuje rodzicom? [LISTA]
16 paź 2025

Wielu rodziców oczekujących narodzin dziecka w 2026 r. zastanawia się nad możliwymi formami finansowego wsparcia. Na jakie świadczenia można liczyć? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Odpowiadamy!

REKLAMA

Rewolucja w L4 „przyklepana” przez rząd: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
16 paź 2025

Przyjęty przez rząd, w dniu 14 października 2025 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD114) zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
Rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy wywracają zasady dziedziczenia
16 paź 2025

Jeszcze do niedawna, nawet jeśli ktoś odziedziczył po babci mieszkanie albo po ojcu działkę, zanim mógł ją sprzedać czy obciążyć hipoteką, musiał wyruszyć w małą urzędową pielgrzymkę. Kluczowym przystankiem był urząd skarbowy. To tam trzeba było zdobyć zaświadczenie, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony, nie jest należny lub uległ przedawnieniu. Bez tego dokumentu notariusz nie mógł ruszyć dalej, choćby wszystko inne było dopięte na ostatni guzik.

REKLAMA