Sąd: 50 000 zł dla pracownika zwolnionego z MOPS. To już nie czasy, że pracownik wygrywa w sądzie 4666 zł z minimalnego wynagrodzenia

Coraz większe odszkodowania za naruszenie przepisów o obowiązku równego traktowania pracowników. To już nie są symboliczne odszkodowania, ale realnie bolące pracodawców. Przekonał się o tym boleśnie jeden z MOPS (i gmina). Zdumiewa przy tym, że kobieta straciła możliwość kontynuacji pracy bo wydrukowała pacjentowi ulotki z żywieniem cukrzycowym. MOPS uznał to za udzielenie porad medycznych, do których nie miała uprawnień!

Takie wnioski z wyroku z 26 lipca 2024 r. Wydał go Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe (Przewodniczył: sędzia Bartosz Szałas). Link do wyroku Sygnatura: VI P 161/23. Podstawa prawna Art. 183d. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Przepis mówi o kwocie 4666 zł (minimalne wynagrodzenie), a w wyroku jest aż 50 000 zł.

Czy na cukrzycę można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Sąd: 50 000 zł dla pracownika zwolnionego z MOPS. 7,5-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego 6.616,65 zł To był spór o to, że MOPS nie zawarł z pracownicą kolejnej umowy o pracę z powodu tego, że należała do związku zawodowego i chciała taki związek zawodowy założyć w pozwanym. Przed ustaleniem jej stosunku pracy była oceniana jako dobry pracownik, a w (...) były braki kadrowe, które wskazywałyby na zasadność zawarcia z nią kolejnej umowy o pracę. Dlatego sąd zasądził kwotę 50.000,00 zł odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. MOPS zapłacił też 2.700,00 zł na rzecz adwokata kobiety, która wygrała oraz 2.500,00 zł opłaty od pozwu. Nadał też rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 6616,65 zł. Dalszy ciąg materiału pod wideo Pracodawca – zdaniem sądu - nie podpisał umowy o pracę z powodu przynależności do związku zawodowego, co było zastosowaniem wobec powódki bezpośrednio kryterium dyskryminującego i naruszyło zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Pracodawca przegrał na całej linii. Sąd odrzucił takie zarzuty i tezy wobec poszkodowanej 1) Powódka udzieliła wywiadu dla portalu Wirtualna Polska, w którym postawiła w negatywnym świetle instytucje zabezpieczenia społecznego. Sąd uznał, że to nieprawda. Kobieta zaprezentowała w wywiadzie swoje prywatne poglądy. Prawo nie przewiduje, że musiała mieć zgody pracodawcy na udzielanie wywiadu. 2) Na dzień ustania stosunku pracy w MOPS istniały 3 wolne wakaty wśród pracowników socjalnych. Istniała więc obiektywna możliwość zawarcia umowy o pracę z powódką. 3) Nie było dla kobiety obowiązków, które mogła wykonywać? Sąd sprawdził, że było dokładnie odwrotnie - pracownicy MOPS byli zasypani papierami i sprawami do załatwienia. Powinni miesięcznie prowadzić 50 spraw – prowadzili 70. 4) Po nieprzedłużeniu umowy o pracę z kobietą, MOPS natychmiast rozpoczął próby rekrutacji nowego pracownika socjalnego. 5) Kobieta wydrukowała pacjentowi ulotki z żywieniem cukrzycowym. MOPS uznał to za udzielenie porad medycznych, do których nie miała uprawnień. Nie jest to prawda, że powódka udzieliła jakiejkolwiek porady medycznej, ale po prostu wydrukowała pacjentowi dostępną na stronach Narodowego Fundusz Zdrowia ulotkę z przykładową dietą. Należy raczej stwierdzić, że taka inicjatywa świadczyła o zaangażowaniu powódki w świadczenie usług na rzecz pacjentów, a nie o przekraczaniu uprawnień. Nie dziwi więc, że sąd uznał, że jedynym rzeczywistym czynnikiem, który przemawiał za nieprzedłużeniem umowy o pracę z powódką było jej zaangażowanie w działalność związkową i przynależność do organizacji związkowej. Jak sąd wyliczył 50 000 zł zamiast 4666 zł minimalnego odszkodowania 50.000,00 zł to 7,5-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego kobiety które wynosiło 6.616,65 zł. Sąd uznał, że 50 000 zł oznacza, że zrealizowane zostaną wszystkie cele wskazane wyżej, a jednocześnie kwota ta jest adekwatna do poziomu krzywdy doznanej przez powódkę i jej długotrwałości. Sąd wskazał, że spór z pracodawcą nadal wpływa na życie poszkodowane. Boi się (w co sąd uwierzył), że pracodawcy przed przynależnością związkową na umowie o pracę na czas określony. Kobieta przechodziła też leczenie w związku z tą sprawą i miała ona wpływ na decyzję o zostaniu matką.