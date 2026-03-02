REKLAMA

Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]

Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]

02 marca 2026, 09:37
Nowej pracy aktywnie poszukuje 57 proc. Polaków w wieku 18–24 lata - wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl. Jego autorzy wskazali, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem są szeroko dostępne.

Odsetek Polaków aktywnie poszukujących pracy

Z opublikowanego w poniedziałek badania wynika, że 38 proc. Polaków aktywnie poszukuje pracy; w grupie 18–24 lata odsetek ten wynosi 57 proc., a w wieku 25–34 lat - 47 proc. Oferty dla osób rozpoczynających karierę – obejmujące role asystenckie, juniorskie oraz stażowe – stanowiły 13,9 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl. Średnia z 2025 roku wyniosła 14,4 proc.

Jakie stanowiska dla juniorów są dostępne?

Dużą ostrożność w zatrudnianiu juniorów widać w sektorze technologicznym, gdzie automatyzacja i narzędzia AI podniosły próg wejścia do zawodu (liczba ofert pracy dla najmłodszych w 2025 spadła tu o 4 proc. rok do roku, przy wzroście ofert dla seniorów o 77 proc., a dla ekspertów o 20 proc.), czy w finansach i ekonomii (spadek o 17 proc.)” - podano w raporcie.

Oferty w branżach sprzedaży, HR, budownictwa i edukacji

Zwrócono uwagę, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem pozostają szeroko dostępne - w każdej z tych kategorii liczba ofert pracy dla młodych wzrosła o 5 proc. rok do roku. Wzrost ofert pracy widać też m.in. w branży edukacji i szkoleń, gdzie w 2025 r. pojawiło się o 24 proc. więcej ogłoszeń niż rok wcześniej.

Benefity oferowane pracownikom

Najczęściej oferowanym w pracy benefitem jest prywatna opieka medyczna (54 proc. ogłoszeń), dofinansowanie zajęć sportowych (52 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (49 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę na branżę edukacji i szkoleń, w której w ubiegłym roku liczba publikowanych ogłoszeń wzrosła o 24 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Analiza została przygotowana na podstawie danych pochodzących z serwisu Pracuj.pl i obejmuje ogłoszenia opublikowane w 2025 r. oraz w styczniu br. Pozostałe dane pochodzą z badania „Mobilność zawodowa Polaków 2025”, przeprowadzonego w grudniu 2024 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano wśród 2059 Polaków w wieku 18–65.

oprac. Anna Rymkiewicz
