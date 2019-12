Minimalna temperatura w miejscu pracy

Minimalna temperatura w pracy

O ile przepisy prawne nie określają jasno najwyższej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy, o tyle istnieje konkretne wskazanie na minimalną temperaturę w pracy. Zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy czyli metod pracy i podejmowanego wysiłku fizycznego, który jest niezbędny do jej wykonania. Nie może być to jednak temperatura niższa niż 14°C (czyli 287 K), chyba że nie da się tego zapewnić ze względu na problemy technologiczne. W miejscu wykonywania lekkiej pracy fizycznej i pomieszczeniach biurowych minimalna temperatura powinna wynosić 18°C (czyli 291 K).

Co więcej, pomieszczenia i stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji, a także przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

Klimatyzacja i wentylacja

Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna nie mogą powodować przeciągów, wyziębienia czy przegrzewania pomieszczeń pracy (chyba że jest to wentylacja awaryjna), a powietrze pochodzące z nich powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Oczywiste jest również, że strumienia powietrza z wentylacji nawiewnej nie należy kierować bezpośrednio na stanowisko pracy.

Awaria ogrzewania zimą

W związku z określeniem minimalnej temperatury w miejscu pracy można zadać sobie pytanie: co w przypadku awarii ogrzewania? Czy pracownik może zaprzestać wykonywania pracy i opuścić miejsce pracy?

Zimą bez uruchomienia grzejników z pewnością temperatura spadnie poniżej przewidzianej normy. Jedyną możliwością występowania niższej temperatury w pomieszczeniach pracy są ograniczenia technologiczne nagrzania miejsca pracy. Nie należy jednak do tej sytuacji awaria ogrzewania. Pracodawca ma bowiem inne możliwości podniesienia temperatury, jak np. dmuchawy ciepła czy grzejniki elektryczne. Jeśli ze względów ekonomicznych w zakładzie pracy jest zimniej niż zakładają to przepisy prawa, nie usprawiedliwia to uchybienia obowiązkowi przestrzegania przepisów bhp przez pracodawcę.

Odmowa wykonywania pracy z powodu zimna

Zbyt niska temperatura w miejscu pracy usprawiedliwia natomiast zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w przypadku gdy warunki pracy nie są zgodne z przepisami bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Sytuacja zbyt niskiej temperatury w pracy wyczerpuje znamiona niezgodności z przepisami bhp, a także zagraża zdrowiu pracownika.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 169 poz. 1650)