Niedziela handlowa - styczeń, luty, marzec 2019 r.

Niedziele handlowe w 2019 r.

Styczeń, luty i marzec 2019 r. to pierwsze miesiące szerszego ograniczenia niedziel handlowych. Od początku nowego roku prawie wszystkie niedziele w miesiącu będą niedzielami wolnymi od handlu. Polacy zrobią zakupy jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Dodatkowe niedziele handlowe przewidziano jedynie w kwietniu i grudniu przyszłego roku. Związane jest to z obchodem Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.

Niedziele wolne od handlu

Zgodnie z art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Docelowo wprowadzony zakaz nie będzie obowiązywał jedynie 7 niedziel w roku:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Jeżeli w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu przypada święto, wówczas zakaz handlu obowiązuje.

Wszystkie pozostałe niedziele w roku kalendarzowym będą niedzielami wolnymi od handlu. Stanie się tak jednak dopiero od stycznia 2020 r.

Niedziele handlowe i wolne od handlu w 2019 r.

Dla okresów od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ustawa przewiduje więcej niedziel handlowych. Ma to na celu stopniowe ograniczanie liczby niedziel handlowych w celu sukcesywnego przygotowania się i przyzwyczajania do zmian.

Od początku do końca 2019 r. zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Jeśli jednak w ostatnią niedzielę miesiąca przypada święto, także wówczas należy przestrzegać zakazu.

Niedziele handlowe – styczeń, luty, marzec 2019 r.

Na początku przyszłego roku liczba niedziel handlowych w porównaniu z rokiem 2018 spadnie. W 2018 r. pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca była wyjęta z zakazu handlu. Tymczasem w 2019 r. sklepy będą otwarte jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca: styczeń, luty, marzec. Nie występują wtedy bowiem żadne święta związane z dodatkową liczbą niedziel handlowych (co występuje w kwietniu i grudniu). Zgodnie z powyższym w okresie styczeń,/luty /marzec 2019 zakupy w niedzielę zrobimy tylko 3 razy:

27 stycznia 2019 r. 24 lutego 2019 r. 31 marca 2019 r.