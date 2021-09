Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Kiedy będą Święta Wielkanocne w 2022 r.?

Święta Wielkanocne należą do tzw. świąt ruchomych. Oznacza to, iż nie są powiązane z konkretną datą i co roku wypadają w innym terminie. Z tego powodu wiele osób zadaje sobie pytanie o to kiedy Święta Wielkanocne będziemy obchodzili w przyszłym roku.

Święta Wielkanocne 2022 – data

W 2022 r. Święta Wielkanocne wypadają 17 kwietnia (pierwszy dzień Wielkiej Nocy) i 18 kwietnia (drugi dzień Wielkiej Nocy).

Święta wielkanocne 2022 - kalendarz

Oto jak Święta Wielkiej Nocy są umiejscowione w kalendarzu.

Czy Wielkanoc jest dniem wolnym od pracy?

Tak, Wielkanoc jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z przepisami dniami wolnymi od pracy jest pierwszy dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Wielkiej Nocy. Warto jednak pamiętać, iż w Polsce dniami wolnymi od pracy nie są: Wielki Czwartek Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Kto pracuje w Wielkanoc?

W określonych przypadkach Kodeks pracy dopuszcza możliwość pracy w niedzielę i święta, a zatem również w Wielkanoc. Jest to dozwolone:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

w ruchu ciągłym;

przy pracy zmianowej;

przy niezbędnych remontach;

w transporcie i w komunikacji;

w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

w rolnictwie i hodowli;

przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (w szczególności: w zakładach świadczących usługi dla ludności, w gastronomii, w zakładach hotelarskich, w jednostkach gospodarki komunalnej, w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

przy wykonywaniu prac: polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy lub zapewniających możliwość świadczenia wskazach usług.

Specjalnym regulacjom podlega praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych.

Wielkanoc – zakaz handlu

W Święta Wielkanocne co do zasady zakazane są:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Istnieją jednak wyjątki od tego zakazu. Nie obowiązuje on m.in. na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w placówkach pocztowych.

Zakaz handlu nie obowiązuje też w określone dni w ciągu roku m.in. w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy i ostatnią niedzielę kwietnia. Oznacza to, iż przed i po Wielkanocy wypadają niedziele handlowe: 10 i 24 kwietnia 2022 r.

Do której godziny otwarte są sklepy w Wielką Sobotę?

W sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych zakaz handlu obowiązuje po godzinie 14:00. Wyjątkami objęte są takie same sklepy i placówki jak w przypadku niedziel i świąt.

Święta Wielkanocne prawosławne w 2022 r.

Święta Wielkanocne prawosławne w 2022 r. rozpoczną się 24 kwietnia. Tradycyjnie trwają one trzy dni (w niedzielę, poniedziałek i wtorek). Pamiętajmy, iż poniedziałek 25 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy. Pracownik może jednak zawnioskować o dzień wolny.

Zobacz również: Dni wolne w święta dla innych wyznań

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 936);

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz. U. z 1999 r., nr 26, poz. 235).