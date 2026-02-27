REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Formy zatrudnienia » Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 19:00
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowa Inspekcja Pracy wzbudza duże emocje. Pracodawcy mówią o niepewności i rosnących kosztach. Część pracowników i związków zawodowych liczy na skuteczniejszą walkę z nadużyciami przy umowach cywilnoprawnych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej w prawie pracy.

Interpretacja indywidualna – na czym ma polegać?

Zgodnie z projektem przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o ocenę konkretnej relacji z osobą wykonującą pracę. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie: czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową o pracę, czy z umową zlecenia albo kontraktem B2B.

REKLAMA

Wniosek będzie dotyczył konkretnej osoby i konkretnej sytuacji. Pracodawca opisze, jakie obowiązki wykonuje dana osoba, w jakim czasie, pod czyim nadzorem i na jakich zasadach jest wynagradzana. Na tej podstawie Główny Inspektor Pracy wyda interpretację.

Co istotne, taka interpretacja nie będzie wiązać przedsiębiorcy. Będzie natomiast wiązać samą inspekcję pracy. To oznacza, że jeśli później do firmy przyjdzie kontrola i sytuacja będzie zgodna z opisem przedstawionym we wniosku, inspektor nie będzie mógł podważyć ustaleń zawartych w interpretacji.

Warunek jest jeden: opis musi być rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Jeśli w praktyce relacja będzie wyglądała inaczej niż we wniosku, ochrona przestanie działać.

Rozwiązanie znane z ZUS i skarbówki

Podobny mechanizm działa już w przypadku interpretacji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy organy podatkowe. Przedsiębiorca może zapytać, czy w danej sytuacji powinien opłacać składki albo jak stosować przepisy podatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Różnica polega na tym, że teraz analogiczne narzędzie ma pojawić się w obszarze kwalifikowania stosunku prawnego jako umowy o pracę albo cywilnoprawnej.

Interpretacje mają być publikowane na stronie internetowej, w wersji zanonimizowanej. Nie będą tworzyć precedensu w sensie formalnym, ale w praktyce mogą stać się wskazówką, jak urząd ocenia podobne przypadki.

Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać nowe uprawnienia

Interpretacja to jednak tylko część większej reformy. Projekt przewiduje również, że inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję administracyjną przekształcającą umowę cywilnoprawną w umowę o pracę.

Dziś, jeśli inspekcja uzna, że dana relacja spełnia przesłanki z art. 22 Kodeksu pracy, może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Statystyki pokazują, że wygrywa około jednej trzeciej takich spraw.

Po zmianach ciężar inicjatywy ma się odwrócić. To inspektor wyda decyzję, a przedsiębiorca – jeśli się z nią nie zgodzi – będzie musiał odwołać się do sądu pracy.

Dla firm oznacza to realne ryzyko. Decyzja o przekształceniu umowy może od razu rodzić skutki finansowe: obowiązek zapłaty składek, inne obciążenia podatkowe, a także zmianę wysokości wynagrodzenia netto po stronie zatrudnionego.

Skala wyzwań organizacyjnych

Projekt zakłada 30 dni na wydanie interpretacji. Wniosek ma kosztować 40 zł. Teoretycznie to niewielka bariera.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

W praktyce pojawia się pytanie o wydolność systemu. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia kilkuset zleceniobiorców i chce zabezpieczyć każdą relację osobno, musi złożyć kilkaset wniosków. Przy dużych firmach mówimy nawet o tysiącach zapytań.

Pojawia się więc wątpliwość, czy Główny Inspektor Pracy będzie w stanie sprawnie obsłużyć taką liczbę spraw, zwłaszcza jeśli zainteresowanie okaże się masowe.

Dla kogo to narzędzie?

W obecnej wersji projektu prawo do wystąpienia o interpretację ma wyłącznie podmiot zatrudniający. Zleceniobiorca czy osoba na B2B takiej możliwości nie otrzyma.

W trakcie konsultacji pojawiły się postulaty rozszerzenia tego uprawnienia również na osoby wykonujące pracę, jednak rodziłoby to dodatkowe obciążenia organizacyjne i systemowe. Na razie projekt pozostaje przy modelu znanym z interpretacji ZUS – wnioskuje płatnik, nie ubezpieczony.

Deregulacja czy nowe obciążenia?

Reforma jest uzasadniana m.in. koniecznością realizacji zobowiązań związanych z Krajowy Plan Odbudowy. Jednocześnie wpisuje się w szerszą debatę o deregulacji i ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z jednej strony interpretacja indywidualna zwiększa bezpieczeństwo prawne. Z drugiej – rozszerzone uprawnienia inspekcji mogą oznaczać większą ingerencję państwa w swobodę kształtowania relacji między stronami.

Krytycy wskazują, że obecne przepisy już pozwalają walczyć z patologiami. Zwolennicy zmian podkreślają, że obecne narzędzia są nieskuteczne, skoro znaczna część spraw kończy się przegraną inspekcji w sądzie.

Kiedy nowe przepisy?

Projekt jest na etapie prac parlamentarnych. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, ustawa może zostać uchwalona wiosną, a wejść w życie jeszcze w drugim kwartale roku. Kluczowe będzie jednak vacatio legis, czyli czas na przygotowanie się do nowych zasad.

Dla przedsiębiorców to sygnał, by już teraz przeanalizować swoje modele współpracy. Dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych – zapowiedź możliwych zmian w sposobie kwalifikowania ich relacji z firmą.

Jedno jest pewne: nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy może istotnie zmienić praktykę rynku pracy w Polsce. Pytanie, czy przyniesie więcej stabilności, czy więcej sporów – pozostaje otwarte.

Powiązane
Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
27 lut 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

REKLAMA

W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.

REKLAMA

Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA