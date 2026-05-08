REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Pozwy » Postępowanie cywilne » Zeznania świadka na odległość. Jak się przygotować do rozprawy zdalnej?

Zeznania świadka na odległość. Jak się przygotować do rozprawy zdalnej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 08:35
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zeznania świadka na odległość. Jak się przygotować do rozprawy zdalnej?
Zeznania świadka na odległość. Jak się przygotować do rozprawy zdalnej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadek, jeśli zostanie wezwany na rozprawę, ma możliwość zwrócić się do sądu, aby został przesłuchany za pomocą środków porozumiewania się na odległość - zdalnie. Jak złożyć wniosek do sądu, jak należy się przygotować do rozprawy zdalnej i jaki jest jej przebieg?

Rozprawa za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Rozprawy zdalne (zwane też online) zostały wprowadzone podczas pandemii COVID-19 umożliwiły prowadzenie rozpraw bez bezpośredniego kontaktu ze sobą większej grupy osób. Rozwiązanie te utrzymało się w dużej mierze i sądy nadal z niego korzystają. W szczególności rozprawa zdalna umożliwia przesłuchanie osób mieszkających daleko od siedziby sądu w tym za granicą, czy też takich, dla których dotarcie do sądu z uwagi na stan zdrowia albo wiek jest znacznie utrudnione albo wręcz niemożliwe. Istnieje też pojęcie rozprawy hybrydowej, gdy część osób przebywa na sali rozpraw, a niektóre z nich uczestniczą w nich zdalnie.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Wniosek o rozprawę online

Jeśli świadek otrzyma wezwanie do sądu, a z wyżej wspomnianych przyczyn nie może się w nim stawić osobiście, powinien złożyć na piśmie wniosek o przesłuchanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość podając swój adres e-mail. Należy pamiętać, że aby doszło do skutecznego przesłuchania świadka zdalnie, powinien on mieć do dyspozycji sprzęt umożliwiający połączenie – dobre łączne internetowe, kamerę i głośnik. Sąd może zgodzić się na przesłuchanie świadka zdalnie, ale nie musi. Zazwyczaj przychyla się do złożonego wniosku, gdy świadek wskaże np. że jedynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość może zostać przesłuchany z uwagi na miejsce zamieszkania za granicą

Przygotowanie świadka do rozprawy zdalnej

Jeśli sąd przychyli się do wniosku, przesyła świadkowi na jego adres e-mail link umożliwiający dołączenie do rozprawy online. Świadek o godzinie wskazanej w wezwaniu powinien oczekiwać na taką możliwość. Przygotowanie się świadka do rozprawy zdalnej nie jest tak wymagające, jak do osobistej wizyty w sądzie niemniej jednak powinien zadbać o odpowiednią koszulę czy bluzkę - w stonowanych kolorach, bez nadruków czy napisów. Należy pamiętać, że na ekranie będzie widoczna przede wszystkim głowa, w związku z tym mocny makijaż dla kobiet nie jest wskazany. Trzeba również zadbać o tło, aby było odpowiednie do okoliczności. Wykluczone są wszelkie kontrowersyjne treści, slogany, należy unikać pokazywania prywatnych fotografii.

Świadek podczas rozprawy online

Świadek powinien mieć włączoną podczas przesłuchania kamerę i mikrofon. W związku z tym powinien zadbać aby przekazu nie zakłócały żadne dźwięki – telewizora, radia czy muzyki-a w szczególności aby ktokolwiek pojawiał się w kadrze albo przesuwały się jakiekolwiek obrazy. W pomieszczeniu nie powinny przebywać inne osoby w szczególności inni świadkowie w tej sprawie. Niedopuszczalne są jakiekolwiek podpowiedzi zza kadru. Najlepiej by było aby osoba składająca zeznania przebywała w zamkniętym pokoju aby wytłumić nawet hałasy codziennego życia. Świadek tak jak na sali rozpraw powinien mieć wyciszony telefon komórkowy, niedopuszczalne jest odebranie połączenia, chyba że za uprzednią zgodą sądu z uwagi na szczególne okoliczności np. oczekiwanie na połączenie ze szpitala przy jednoczesnym opóźnieniu w rozprawie. Osoba która ma zostać przesłuchana, powinna mieć przygotowany dowód tożsamości - dowód osobisty lub paszport celem okazania do kamery.

REKLAMA

Tak jak w przypadku rozprawy stacjonarnej najpierw pytania zadaje sąd - albo prosi o swobodną wypowiedź - a potem strona wnioskująca o przesłuchanie danego świadka, następnie strona przeciwna. Świadek może się rozłączyć jedynie za zgodą sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czego nie można robić podczas rozprawy zdalnej?

Trzeba podkreślić, że możliwość składania zeznań zdalnie jest dużą wygodą dla świadka, a także udogodnieniem dla sądu i stron procesu. Niemniej jednak świadek podczas przesłuchania nie może się zajmować żadnymi innymi czynnościami np. gotowaniem obiad. Niektóre z nich w połączeniu z konieczności skoncentrowania się na przebiegu rozprawy są wręcz niebezpieczne np. prowadzenie samochodu. Jeśli sąd zorientuje się, że ma to miejsce, przerwie przesłuchanie, jeśli kierujący nie może w danym momencie zrobić sobie przerwy w podróży.

Powiązane
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
NSA potwierdził legalność limitów świadczeń w MOPS. W sprawie średnie świadczenie wynosiło 388,72 zł
08 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
07 maja 2026

Część producentów napojów ucieka z systemu kaucyjnego poprzez zmianę opakowań na kartonowe, które nie są nim objęte. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza zmian polegających na rozszerzeniu systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań, w tym m.in. kartony po soku czy mleku.
Zeznania świadka na odległość. Jak się przygotować do rozprawy zdalnej?
08 maja 2026

Świadek, jeśli zostanie wezwany na rozprawę, ma możliwość zwrócić się do sądu, aby został przesłuchany za pomocą środków porozumiewania się na odległość - zdalnie. Jak złożyć wniosek do sądu, jak należy się przygotować do rozprawy zdalnej i jaki jest jej przebieg?
Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone
08 maja 2026

Czy wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących wzmocnienia stosowania zasady równości przejrzystości płac będzie oznaczało dla pracowników podwyżki? W niektórych przypadkach może tak się zdarzyć. Jednak równie prawdopodobne jest to, że pracodawcy zechcą niektóre wynagrodzenia obniżyć. Dlaczego?

REKLAMA

Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?
07 maja 2026

Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o świadczeniu wspierającym według wcześniej przygotowanych rekomendacji z dokonanego przeglądu. Wprawdzie nie wiemy jeszcze co konkretnie mogłoby się zmienić, jednak ministerstwo rodziny poinformowało o ważnej kwestii, która reformie nie będzie podlegała.
Aby przestać płacić abonament RTV wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej. WSA: formularz dot. wyrejestrowania odbiorników niezgodny z delegacją ustawową
07 maja 2026

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.
Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
07 maja 2026

Ojciec jest osobą z niepełnosprawnością. Nie udało mu się jednak przywrócić terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Teraz sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Skargę w imieniu ojca złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.
7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu
07 maja 2026

Właśnie od teraz można już dokonywać wpisu do Wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych (w skrócie: Wykaz KSC). Trzeba jednak samemu zidentyfikować, czy podlega się pod regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rząd opublikował instrukcję, jak dokonać wpisu.

REKLAMA

Referendum: pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum
07 maja 2026

Referendum: jak brzmi pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej? Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum. W przeprowadzeniu ogólnopolskiego referendum zdecyduje Senat RP. Kiedy miałoby się odbyć głosowanie w referendum?
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
08 maja 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA