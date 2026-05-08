Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Płaca minimalna 2026: jakie inne świadczenia pracownicze są z nią związane

Płaca minimalna 2026: jakie inne świadczenia pracownicze są z nią związane

08 maja 2026, 09:28
oprac. Paweł Huczko
Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.

Płaca minimalna 2026: Ile zarobisz na rękę? Szczegółowe kwoty dla etatów

Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat kwota 4806 zł brutto przekłada się na konkretne sumy „na rękę” (netto). Przy standardowych kosztach uzyskania przychodów pracownik otrzyma 3605,85 zł netto, natomiast przy zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów kwota ta wzrośnie do 3611,85 zł netto.

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, stawki są wyliczane proporcjonalnie do części etatu:
• 3/4 etatu: 3604,50 zł brutto.
• 1/2 etatu: 2403 zł brutto.
• 1/3 etatu: 1602 zł brutto.
• 1/4 etatu: 1201,50 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w 2026 roku – dla zleceniobiorców i etatowców

Minimalna stawka dla osób na umowach zlecenia oraz umów o świadczenie usług wzrosła o 90 groszy i wynosi 31,40 zł brutto za każdą godzinę pracy.

Co ważne, przepisy te wyznaczają także minimalne stawki godzinowe dla pracowników etatowych (zatrudnionych na umowę o pracę). Stawki te są różne w poszczególnych miesiącach bowiem zależą od liczby godzin pracy (roboczych) w danym miesiącu 2026 roku:
• W styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu wynosi ona 30,04 zł.
• W kwietniu i czerwcu jest to 28,61 zł.
• W marcu, wrześniu i październiku stawka wynosi 27,31 zł.
• W lipcu, ze względu na największą liczbę godzin (najmniej dni wolnych od pracy), stawka jest najniższa i wynosi 26,12 zł (wszystkie kwoty brutto).

Składniki wynagrodzenia: Co znajduje się poza „minimum”?

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem pewne dodatki nie mogą być wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca musi wypłacić 4806 zł brutto niezależnie od takich składników jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki stażowe oraz dodatki za pracę w szczególnych warunkach.

Ochrona wynagrodzenia – kwoty wolne od potrąceń

W 2026 r. wzrosły również kwoty, których komornik lub pracodawca nie może potrącić z pensji (przy założeniu braku wpłat na PPK). Kwota wolna zależy od celu potrącenia oraz konfiguracji podatkowej pracownika:

Przy potrąceniach niealimentacyjnych (100% minimum netto):

• Zwykłe koszty i PIT-2: 3605,85 zł.

• Podwyższone koszty i PIT-2: 3305,85 zł.

• Zwykłe koszty bez PIT-2: 3611,85 zł.

• Podwyższone koszty bez PIT-2: 3311,85 zł.

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych wypłaconych pracownikowi (75% minimum netto):

• Kwoty wahają się od 2479,39 zł (podwyższone koszty + PIT-2) do 2708,89 zł (zwykłe koszty bez PIT-2).

Przy karach pieniężnych (90% minimum netto):

• Kwoty mieszczą się w przedziale od 2975,27 zł do 3250,67 zł.

Przy innych potrąceniach za zgodą pracownika (80% minimum netto):

• Kwoty wynoszą od 2644,68 zł do 2889,48 zł.

Ważniejsze świadczenia uzależnione od płacy minimalnej w 2026 roku

Wzrost najniższej krajowej determinuje wysokość wielu odszkodowań i świadczeń pracowniczych:

• Odprawa przy zwolnieniu grupowym: Maksymalnie 72 090 zł (15-krotność płacy minimalnej).

• Praktyki absolwenckie: Maksymalne miesięczne świadczenie to 9612 zł.

• Odszkodowanie za mobbing lub dyskryminację: Nie może być niższe niż 4806 zł.

• Wynagrodzenie za przestój: Minimum 4806 zł.

• Zasiłek chorobowy: Minimalna podstawa dla pełnego etatu (po odliczeniu składek) to 4147,09 zł.

Dodatki za nocną zmianę i ubezpieczenia

Praca w nocy jest dodatkowo płatna, a stawka zależy od miesiąca. W 2026 r. dodatek za godzinę wynosi: 6,01 zł (m.in. styczeń, grudzień), 5,72 zł (kwiecień, czerwiec), 5,46 zł (marzec, wrzesień, październik) lub 5,22 zł (lipiec).

Dla przedsiębiorców istotna jest podstawa składek preferencyjnych, która wynosi teraz 1441,80 zł (30% minimum). Z kolei osoby na urlopach wychowawczych mają ustaloną minimalną podstawę składek emerytalno-rentowych na poziomie 3604,50 zł (75% minimum).

Wszystkie powyższe zmiany wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy oraz ustaw:
- o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- o praktykach absolwenckich,

