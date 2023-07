Jak wypłacić pieniądze z PPK

Chcesz zrezygnować z PPK? Potrzebne są dodatkowe pieniądze? Sprawdź jak wypłacić środki z PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. W każdej chwili można także wypłacić zgromadzone pieniądze.

PPK: wypłata środków

Ze zgromadzonych środków uczestnik PPK może skorzystać w każdej chwili. Jeśli uczestnik dokonuje wypłaty przed 60. rokiem życia na dowolny cel, taką operację nazywa się „zwrotem”. Zazwyczaj można dokonać zwrotu z poziomu rachunku PPK, składając odpowiednią dyspozycję i podając numer rachunku, na jaki mają być przelane pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że zwrot środków wiąże się z pewnymi potrąceniami.

Skorzystanie przez uczestnika PPK ze zwrotu nie oznacza końca oszczędzania na rachunku PPK, z którego dokonano zwrotu. Na ten rachunek nadal będą wpływać wpłaty do PPK, finansowane przez tego uczestnika i jego pracodawcę.

Jak zrezygnować z PPK

Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się pracodawcy. Od momentu złożenia rezygnacji nie może on już naliczać i pobierać składek. Tym samym pracownik nie otrzyma już niestety kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa. Oczywiście, w każdej chwili do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek. Jedyny wyjątek – do programu nie będzie mógł przystąpić pracownik, który ukończy 70 lat.

