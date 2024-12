5 świadczeń dla pracowników w 2025 r.: wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, okazjonalna praca zdalna, zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.

Pracownicy mogą korzystać z różnych form wsparcia w zależności od potrzeb. Poniżej prezentujemy listę pięciu wybranych świadczeń dla pracowników, które będą obowiązywały w 2025 r. Warto mieć na uwadze, że katalog świadczeń pracowniczych jest większy.

REKLAMA

Wynagrodzenie

Jednym z najważniejszych świadczeń przysługujących pracownikom w zamian za świadczoną pracę, jest prawo do wynagrodzenia za pracę. Pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania pensji swoim pracownikom. Nie może ona być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4300 zł brutto, a od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4666 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia za pracę pracownik ustala z pracodawcą w umowie o pracę. Warto przy tym wspomnieć, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wypłaty wynagrodzenia za pracę pracodawcy powinni dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracownikom przysługują także dodatki do wynagrodzeń jak np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, czy dodatek wyrównawczy.

Urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo do odpoczynku. Chodzi o nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy. Długość urlopu wypoczynkowego zależy od jego stażu pracy. Pracownicy ze stażem poniżej 10 lat będą mieli 20 dni urlopu, a pracownicy ze stażem pracy powyżej 10 lat – 26 dni. Do okresu pracy wliczanego do stażu pracy wliczana jest także nauka w szkołach i w szkołach wyższych. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok. W ramach dni urlopowych, pracownikowi przysługują także cztery dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym. Można je wykorzystać w nagłych wypadkach. Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi takiego urlopu na żądanie pracownika i w terminie wskazanym przez tego pracownika. Więcej o urlopach można przeczytać w artykule: Urlop 2025 r.: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, dni wolne od pracy.

Polecamy Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.

Okazjonalna praca zdalna

Pod pojęciem pracy zdalnej rozumie się wykonywanie pracy częściowo lub całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Art. 77.33 Kodeksu pracy określa zasady okazjonalnej pracy zdalnej. Może być ona wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej każdorazowo udzielane jest na wniosek pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Pracownicy wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 mogą skorzystać z prawa do zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Jest to zwolnienie przysługujące w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za te dni. Więcej na temat opieki nad dzieckiem można przeczytać w artykule: Opieka nad dzieckiem to dodatkowy płatny urlop. Jak wnioskować

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

W przypadku wypadku przy pracy i chorób zawodowych, pracownicy mogą liczyć na szereg świadczeń wymienionych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2022.2189 t.j.). Katalog świadczeń prezentujemy poniżej.