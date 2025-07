Nawet ponad 20 tys. złotych na dokształcanie i aktywizację zawodową. Jak się ubiegać o takie pieniądze?

Rynek pracy się zmienia, a pracownicy muszą wykazywać się coraz większą elastycznością. To dlatego każda inicjatywa wspierająca dokształcanie i aktywizację zawodową jest niezmiernie istotna. Jak pozyskać na to pieniądze?

Dokształcenie i aktywizacja zawodowa zyskują na znaczeniu

Rynek pracy się zmienia. Jeszcze niedawno nie było wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, obecnie niestety coraz częściej słyszymy o zwolnieniach grupowych i trudnościach pracowników związanych ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Rośnie więc rola programów które wspierają aktywizację zawodową i ułatwiają pracownikom m.in. dokształcanie, czy przekwalifikowanie. Jednym z nich jest program „Rozwój dla każdego” organizowany przez Fundację Totalizatora Sportowego, którego celem jest wsparcie projektów odpowiadających na bieżące wyzwania społeczne związane właśnie z dokształcaniem i aktywizacją zawodową.

Program ma ułatwiać nabycie nowych umiejętności oraz poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno dla obywateli Polski, jak i uchodźców, wspiera poradnictwo zawodowe i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiając uczestnikom otrzymanie niezbędnych informacji i umiejętności do skutecznego poruszania się po rynku pracy. W jaki sposób organizatorzy chcą osiągać te cele? Przez dofinansowanie odpowiednich projektów będących przed lub w trakcie realizacji. O dofinasowanie można się ubiegać w trybie ciągłym, do 1 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Jak się ubiegać o pieniądze na dokształcanie i aktywizację zawodową?

O pieniądze mogą starać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą to być np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze oraz inne organizacje/instytucje. Dofinansowania nie mogą jednak otrzymać m.in.: partie polityczne; związki zawodowe, osoby fizyczne, czy podmioty gospodarcze nastawione wyłącznie na zysk.

Obszary działań, na które można uzyskać mają dotyczyć:

1) dokształcania i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. organizacje kursów i szkoleń zawodowych, wsparcie w uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą;

2) aktywizacji zawodowej w tym poradnictwa zawodowego, prawnego i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych oraz wsparciu w poszukiwaniu pracy;

3) integracji społecznej i zawodowej poprzez organizacje kursów językowych i kulturowych dla obywateli Polski i dla uchodźców;

4) popularyzowanie informacji istotnych ze względu na cele Programu poprzez organizacje programów edukacyjno-informacyjnych.

W przypadku wniosków o dofinasowanie nie wyższe niż 20.000 zł, wkład własny nie jest obowiązkowy, jednak w ocenie merytorycznej wniosku zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania Projektu są brane pod uwagę. Z kolei przy wnioskach o dofinasowanie powyżej 20.000 złotych wkład własny musi wynieść minimum 25 proc. ogólnej wartości projektu.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć pod adresem: https://www.fundacja.totalizator.pl/.