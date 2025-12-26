REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Pracownik » Wypadek w pracy. ZUS: te świadczenia należą się pracownikowi. Jakie odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Wypadek w pracy. ZUS: te świadczenia należą się pracownikowi. Jakie odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu?

26 grudnia 2025, 13:19
Wypadek w pracy: ZUS wyjaśnia jakie świadczenia należą się pracownikowi. Jakie odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu?
Wypadek w pracy: ZUS wyjaśnia jakie świadczenia należą się pracownikowi. Jakie odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu?
Wypadek w czasie wykonywania pracy może zdarzyć się każdemu pracownikowi, niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska. Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wyjaśnia jakie świadczenia należą się aktualnie pracownikom z tytułu takiego wypadku.

Świadczenia dla pracowników z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy

Leczenie i rekonwalescencja po wypadku mogą wyłączyć z aktywności zawodowej nawet na wiele miesięcy. W przypadku objęcia ubezpieczeniem wypadkowym przysługuje szereg świadczeń z ZUS-u. Można otrzymać między innymi:
- zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia od pierwszego dnia niezdolności do pracy,
- świadczenie rehabilitacyjne w tej samej wysokości, jeśli leczenie się przedłuża,
- zasiłek wyrównawczy,
- jednorazowe odszkodowanie,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- rentę szkoleniową,
- rentę rodzinną.

- Ubezpieczenie wypadkowe umożliwia również pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych w zakresie określonym ustawą, a także zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i wyrobów medycznych - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Odszkodowanie po wypadku. Jaka kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Jednorazowe odszkodowanie to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń po wypadku przy pracy. Mogą się o nie ubiegać osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W określonych sytuacjach odszkodowanie można otrzymać ponownie – jeśli stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10% i jest to następstwo wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do odszkodowania przysługuje również uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku takiego zdarzenia.

Wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana i zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Za każdy procent uszczerbku przysługuje 20% przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie oznacza 1 636 zł. Stawki te obowiązują do 31 marca 2026 r.

W 2024 roku ZUS przyznał 43,9 tys. jednorazowych odszkodowań o łącznej wartości blisko 408,5 mln zł. W województwie podlaskim wypłacono 1,6 tys. odszkodowań na kwotę 11,7 mln zł. Średnia wysokość odszkodowania w kraju wyniosła w ubiegłym roku 9,3 tys. zł, a w regionie – 7,4 tys. zł.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
