REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Prawa pracownika » Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić

Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 10:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić
Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć nowelizacja dotycząca zmian w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy nie wydawała się skomplikowana, to jednak z każdym dniem okazuje się, że rośnie lista pytań dotyczących zasad prawidłowego stosowania wprowadzonych regulacji. Zarówno pracownicy, jak i działy kadr muszą wykazywać się dużą uważnością.

Powiększa się lista pytań dotyczących tego, jak stosować przepisy nowelizujące

Pracownicy ruszyli do ZUS po zaświadczenia dokumentujące okresy ich aktywności zawodowej na innej podstawie niż stosunek pracy i inne okresy, które na potrzeby prawa pracy od lat traktuje się jako równorzędne. I choć z doniesień prasowych wynika, że wydawanie dokumentów idzie sprawnie, a pracownicy bez zbędnej zwłoki mogą skorzystać z uprawnień wynikających ze znowelizowanych przepisów, to jednak sprawa nie we wszystkich aspektach jest tak prosta. Z każdym dniem powiększa się bowiem lista pytań dotyczących tego, jak stosować przepisy nowelizujące i czy płynące z nich wnioski były zamierzone przez ustawodawcę. Dotyczy to również dokumentowania okresów aktywności zawodowej pracowników, a konkretnie terminu, jaki ustawodawca na to wyznaczył.

Czas na udokumentowanie dodatkowego stażu pracy jest bowiem ograniczony, a ustawodawca wskazał wprost, że pracownicy mają na to 24 miesiące od:
- 1 stycznia 2026 r. w sektorze budżetowym,
- 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym.

Okresów nieudokumentowanych w tych terminach pracodawca zatrudniający pracownika odpowiednio w dniu 1 stycznia i 1 maja 2026 r. nie wlicza do jego stażu pracy. Jednak jak widać, ograniczenie to nie odnosi się do wszystkich – ma zastosowanie jedynie do osób, które były przez danego pracodawcę zatrudnione odpowiednio w dniu 1 stycznia 2026 r. w sektorze budżetowym i w dniu 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym. W praktyce oznacza to, że osoby, które podejmą pracę odpowiednio po 1 stycznia 2026 r. i 1 maja 2026 r. nie będą objęte ograniczeniem 24 miesięcy i będą miały możliwość udokumentowania swojej aktywności zawodowej zaliczanej do stażu pracy na ogólnych zasadach.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Zalecana jest daleko idąca ostrożność

Jakie będą konsekwencje takiej regulacji? Poszczególni pracownicy będę mieli różną ilość czasu na dopełnienie obowiązków formalnych i zapewnienie sobie możliwości skorzystania z uprawnień ustawowych. Również działy kadr będą musiały wykazać się w swoich działaniach daleko idącą ostrożnością. Ilustrują to poniższe przykłady.

Przykład 1

Anna B. jest zatrudniona w Urzędzie Gminy w B. od 1 stycznia 2026 r. Podpisując umowę pracownica dostarczyła dokumenty potwierdzające jej staż wynoszący 20 lat. W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownica chce również udokumentować okres 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Ma na to 24 miesiące, bo jest pracownikiem, który w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2026 r. był zatrudniony przez tego pracodawcę.

Przykład 2

Jacek R. został zatrudniony w tym samym Urzędzie Gminy w B. od 19 stycznia 2026 r. Podpisując umowę dostarczył dokumenty potwierdzające jego dotychczasowy staż pracy na „starych” zasadach. W związku ze zmianą w zakresie zasad naliczania stażu pracy, pracownik planuje również udokumentować okresy pracy na umowę zlecenia. Ponieważ nie był zatrudniony w dniu 1 stycznia 2026 r., ograniczenie 24 miesięcy, o którym mowa w przepisach przejściowych, nie obejmuje go swoim zakresem.

Wprowadzenie takiej regulacji ma swoje uzasadnienie. Ponieważ uzupełnienie stażu pracy wiąże się z tym, że szereg pracowników nabywa odpowiednio od dnia 1 stycznia i 1 maja 2026 r nowe uprawnienia, ustawodawca nie chciał zapewne narażać pracodawców na rozciąganie całego procesu w czasie i konieczność wyrównywania tych uprawnień za nadmiernie długi czas wstecz. Niemniej nie da się nie zauważyć, że pracownicy zatrudnieni po 1 stycznia i odpowiednio po 1 maja 2026 r. będą mieli w tym zakresie więcej czasu, bo ograniczy ich jedynie wynikający z art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy okres przedawnienia mający zastosowanie na gruncie prawa pracy.

Zobacz również:

Czy 24 miesiące to wystarczający czas?

Czy tego rodzaju różnica dotycząca czasu na realizację uprawnień ma duże znaczenie praktyczne? W większości przypadków nie musi go mieć. Bez wątpienia bowiem pracownicy będą w stanie uzyskać w wyznaczonym terminie niezbędne dokumenty z ZUS. Problem może jednak pojawić się w tych przypadkach, które będą wiązały się zaliczeniem do stażu okresów, za które składki na ubezpieczenia społeczne nie były opłacane. Wówczas pracownicy będą musieli przedstawiać inne wiarygodne dokumenty potwierdzające ich staż pracy. Będą to mogły być umowy, rachunki, wypisy z rejestrów i inne dokumenty. Zgromadzenia ich nie zawsze będzie łatwe, bo wielu pracowników mając świadomość, że z dokumentów tych nie wynikają dla nich żadne korzyści, po prostu ich nie przechowywało. Mogą obecnie uzyskać np. zaświadczenie o współpracy od zleceniodawców, ale ci nie mają obowiązku go wystawić. Mogą to jedynie zrobić w ramach swojej dobrej woli. A ta, nawet jeśli zaistnieje, może napotykać na wiele przeszkód, jeśli zleceniodawca jest dużym podmiotem i prowadzi wiele tego rodzaju współprac. Problemy będą też dotyczyły okresów aktywności zawodowej za granicą, co do których nie ma pewności jak dokładnie należy je udokumentować. Może więc okazać się, że w wielu przypadkach termin 24 miesięcy na zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji wcale nie będę wystarczający.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
21 sty 2026

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.
Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
21 sty 2026

Osoby, które w najbliższym czasie planują zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego od dewelopera, powinny rozważyć wstrzymanie się z podpisaniem umowy do 13 lutego 2026 r. W tym dniu bowiem, wchodzą w życie przepisy, które ujednolicają zasady ustalania przez deweloperów cen nieruchomości, ukrócając stosowane w tym zakresie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Dla nabywców nieruchomości, taka niewielka zwłoka, może oznaczać oszczędność rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić
21 sty 2026

Choć nowelizacja dotycząca zmian w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy nie wydawała się skomplikowana, to jednak z każdym dniem okazuje się, że rośnie lista pytań dotyczących zasad prawidłowego stosowania wprowadzonych regulacji. Zarówno pracownicy, jak i działy kadr muszą wykazywać się dużą uważnością.
Emeryt pyta o zwiększenie wysługi lat dzięki kodeksowi pracy. Nie da się. Nowe przepisy działają w relacji pracownik-pracodawca, a nie emeryt -ZUS
21 sty 2026

Do redakcji Infor.pl wpłynęło zapytanie żołnierza (rozpoczął służbę przez 2 stycznia 1999 r.) zainteresowanego zwiększeniem emerytury poprzez nowe przepisy w kodeksie pracy o ponownym przeliczeniu stażu pracy. Podstawą zwiększenia emerytury miałby być staż na nowo przeliczony na potrzeby kodeksu pracy. Nowe przepisy w kodeksie pracy nie wpływają jednak na wysługę lat byłego żołnierza - są adresowane przede wszystkim do pracodawców, którzy uwzględniają okresy zatrudnienia na umowie zlecenia i działalności gospodarczej do obliczania np. uprawnień urlopowych, wysokości nagród jubileuszowych czy uprawnień zawodowych zależnych od stażu pracy.

REKLAMA

Polska zmienia dokumenty USC. Małżeństwa jednopłciowe wejdą do systemu – bez Sejmu i Prezydenta. Tylko kto będzie pierwszym, a kto drugim małżonkiem?
20 sty 2026

Wyrok TSUE zmienia rzeczywistość, ale sposób wdrożenia budzi kontrowersje. Rząd chce szybko wprowadzić uznawanie małżeństw jednopłciowych przez rozporządzenie – bez głosowania w Sejmie i bez podpisu prezydenta Nawrockiego i narażania się na weto. Wicepremier Gawkowski mówi o obowiązku prawnym. Krytycy widzą sprytne obejście debaty publicznej nad tą istotną społecznie kwestią.
Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nad czym pracuje rząd?
21 sty 2026

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]
21 sty 2026

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, które pracują od poniedziałku do piątku – w 2026 r. mogą mieć aż 42 dni wolne od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), wykorzystując zaledwie 12 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawę korzystnego „układu” dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na 2026 r. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.?
Prezydent RP Nawrocki podpisał „budżet chaosu” ale też skieruje do Trybunału Konstytucyjnego – co to oznacza?
20 sty 2026

Mimo licznych uwag, zastrzeżeń i ostrych słów krytyki, Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową. Jednocześnie zapowiedział skierowanie podpisanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej. Co to oznacza dla finansów publicznych?

REKLAMA

Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
19 sty 2026

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości dłużnika (np. z domu, lokalu mieszkalnego bądź użytkowego). Istotnym momentem w tej procedurze jest tzw. zajęcie nieruchomości. Ten moment jest kluczowy dla określenia skutków działania dłużnika, który chciałby zbyć tę nieruchomość osobie trzeciej, na przykład sprzedać ją bądź darować.
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam numer telefonu – bez imienia i nazwiska – nie jest daną osobową w rozumieniu RODO. Co to oznacza? Telemarketerzy dzwoniący z niechcianymi ofertami mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych. Kontrowersyjny wyrok wzbudza emocje wśród odbiorców uciążliwych połączeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA