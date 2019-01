Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Rekrutacja > RODO w rekrutacji – dane kandydata do pracy, zgoda na ich przetwarzanie, prawo do bycia zapomnianym

RODO w rekrutacji – dane kandydata do pracy, zgoda na ich przetwarzanie, prawo do bycia zapomnianym

Co kandydat do pracy powinien wiedzieć o RODO w rekrutacji? O jakie dane może pytać pracodawca? Jak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji? Jak długo firma może przechowywać dane kandydata do pracy? Jak skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?