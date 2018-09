„Candidate experience” - dlaczego warto dbać o pozytywne wrażenie z rekrutacji?

Rekrutacja ma wpływ na decyzje zakupowe kandydata

Firma, która zostawia negatywne wrażenie z rekrutacji ponosi nie tylko straty wizerunkowe, lecz także biznesowe. W Polsce 6 na 10 kandydatów nie kupi produktów lub usług firmy, która niewłaściwie ich potraktowała w procesie rekrutacyjnym. Co więcej, swoim negatywnym doświadczeniem podzielą się z innymi osobami – potwierdza opublikowany dziś raport ManpowerGroup. Na negatywne wrażenia kandydatów wpływają między innymi brak jasnych zasad w kwestii wynagrodzenia, niejednoznaczny opis stanowiska pracy, brak odpowiedzi firmy na przesłane cv.

Doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym zmieniają jego podejście do zakupu produktów i usług firmy, do której aplikował. Jak potwierdzają wyniki najnowszego raportu ManpowerGroup „Dodaj do koszyka: kandydaci to też klienci”, 59% kandydatów w Polsce zniechęci się do zakupu produktów i usług firmy, która źle ich potraktowała w trakcie rekrutacji. Czym jest to spowodowane? To przede wszystkim brak jasności w kwestii wynagrodzenia lub opisu stanowiska pracy – przyznało 63% badanych. Na negatywne doświadczenia z rozmowy rekrutacyjnej wskazuje 62% respondentów, 60% mówi o braku odpowiedzi na przesłane cv i tyle samo o braku kontaktu ze strony pracodawcy po odbytej rozmowie wstępnej.

– Podczas gdy efektywny proces rekrutacyjny może sprzyjać budowaniu pozytywnego „candidate experience”, tak nic nie zastąpi silnych i trwałych relacji pomiędzy kandydatami a pracodawcami. Transparentność jest kluczową wartością dla poszukujących pracy, szczególnie w kwestii wynagradzania, opisu stanowiska pracy, obowiązków zatrudnionego oraz możliwości awansu – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup. – Kandydat wchodząc w relacje z firmą staje się nie tylko potencjalnym pracownikiem, lecz także klientem. I odwrotnie – klienci mogą stanowić potencjalną grupę wartościowych talentów. Dzięki znajomości produktów i usług znają organizację i jej potrzeby, a w wielu przypadkach już rozumieją i podzielają wiele z podstawowych wartości organizacji. Usatysfakcjonowany klient chętniej też podejmie pracę w przedsiębiorstwie, z którego produktów i usług korzysta – dodaje Iwona Janas.

Efekt domina

W Polsce aż 64% badanych podzieli się z innymi osobami informacjami o swoim negatywnym doświadczeniu z procesu rekrutacyjnego. Zdecydowana większość (78%) zrobi to podczas bezpośredniej rozmowy, 23% opublikuje post w mediach społecznościowych, a 18% wykorzysta do tego celu stronę www z opiniami o pracodawcy. Na efekty nie będzie trzeba długo czekać, ponieważ 57% respondentów rzadziej sięgnie po produkty i usługi firmy, która niewłaściwie potraktowała ich znajomych w trakcie rekrutacji.

Polska wysoko w rankingu globalnym

Polska wypada wysoko w rankingu globalnym. Wśród 24 przeanalizowanych rynków zajmujemy czwartą pozycję (z wynikiem 64%) na liście krajów, gdzie najwięcej kandydatów zadeklarowało wpływ negatywnych doświadczeń rekrutacyjnych na ich decyzje zakupowe. Dla porównania, w Niemczech podobną postawę wskazało 42% respondentów, we Francji – 47%, w Czechach – 51%, w Wielkiej Brytanii – 58%, w Hiszpanii – 61%.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

Wszyscy ankietowani są aktywnymi zawodowo osobami między 18. a 65. r.ż. W sumie badaniem objęto 17 994 kandydatów na całym świecie, w Polsce 748. Ankietowani reprezentowali cały przekrój zawodowy – od osób rozpoczynających karierę zawodową, do przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla.

