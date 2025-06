Pracujesz i nie masz pewności czy jesteś ubezpieczony? ZUS pokazuje jak to sprawdzić

Powinieneś mieć pewność, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Możesz to sprawdzić sam i w prosty sposób. Jeśli podpisałeś umowę o pracę, a firma nie zgłosiła cię do ubezpieczeń społecznych, to w razie choroby, wypadku przy pracy lub urodzenia dziecka możesz nie mieć prawa do wielu świadczeń.

Osobiście lub na PUE ZUS

Brak prawa do świadczenia chorobowego lub odszkodowania w razie wypadku przy pracy to nie jedyne negatywne skutki. Jeśli nie jesteś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego, to nie odkładasz w ZUS na przyszłą emeryturę. Brak zapisanych składek na koncie ubezpieczonego to niestety prosta droga do niskiej emerytury.



- Jest kilka sposobów, żeby sprawdzić czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych. Można to sprawdzić osobiście w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik sali obsługi klientów po zweryfikowaniu tożsamości przekaże taką informację na miejscu. Można też zrobić to pisemnie wypełniając formularz US-7 „Wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej”. Innym sposobem jest wykorzystanie Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu do PUE ZUS w zakładce „ubezpieczony” da się nie tylko zweryfikować czy i do jakich ubezpieczeń zgłosił nas pracodawca ale też sprawdzimy informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Warto pamiętać, że podczas wizyty w placówce ZUS uzyskanie informacji o swoim ubezpieczeniu musi być poprzedzone weryfikacją tożsamości stąd trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.



Polski system publicznych ubezpieczeń dzielimy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia społeczne dzielimy na emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Tym ubezpieczeniom podlegają m.in. pracownicy, wykonawcy umów zleceń i umów agencyjnych, przedsiębiorcy i osoby współpracujące, osoby na zasiłku macierzyńskim czy przebywający na urlopie wychowawczym.

Ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma każdy obywatel. Żeby być nim objętym trzeba jednak spełnić kilka warunków i formalności. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje pracowników, przedsiębiorców, emerytów i rencistów, uczniów i studentów oraz członków rodzin osób ubezpieczonych jeśli zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.



Głównym kryterium podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie i odprowadzenie z tego tytułu składki. Zgłoszenia i opłacania za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego dokonują pracodawcy za pracowników, urzędy pracy za osoby bezrobotne, za uczniów i studentów szkoły i uczelnie, a przedsiębiorcy za siebie.



O tym czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego możemy dowiedzieć się podczas wizyty u lekarza. Jeśli placówka lecznicza ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i podamy tam swój PESEL to „wyświetlimy się na zielono” jeśli podlegamy temu ubezpieczeniu. Brak pozytywnej weryfikacji oznacza brak zgłoszenia i nieopłacanie składek z tego tytułu.



Wątpliwości w tej sprawie zatrudnieni powinni przede wszystkim zgłosić u pracodawcy, a emeryci, renciści, uczniowie i studenci w ZUS. Osoby bezrobotne muszą udać się do odpowiedniego urzędu pracy. Sposobem na sprawdzenie naszego ubezpieczenia zdrowotnego jest zalogowanie się do PUE ZUS. W zakładce Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym są informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego