Rewolucja w urlopach i wynagrodzeniach już pewna. Jednak na korzyści większość pracowników poczeka aż do maja 2026 roku

Rewolucja w urlopach i wynagrodzeniach już pewna. Jednak na korzyści większość pracowników poczeka aż do maja 2026 roku

24 października 2025, 10:27
[Data aktualizacji 24 października 2025, 10:27]
Małgorzata Masłowska
W prawie pracy już niedługo zajdą rewolucyjne zmiany. Jednak choć wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, to większość pracowników odczuje płynące z nich korzyści dopiero w maju. Nie należy spodziewać się ani urlopu, ani pieniędzy już w styczniu,

Długo zapowiadana rewolucja w urlopach i wynagrodzeniach jest faktem

W ostatnich latach na gruncie prawa pracy zaszło sporo zmian. W porównaniu do wcześniejszych lat, w czasie których przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie były zbyt często istotnie nowelizowane, a służby kadrowe mogły pracować według stałych zasad i procedur, bez wątpienia należy stwierdzić, że kadry miały pełne ręce roboty. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie to się nie zmieni. Od 1 stycznia 2026 roku na gruncie prawa pracy zajdą bowiem istotne zmiany m.in. dotyczące urlopów i wynagrodzeń. Wszystko za sprawą od dawna omawianych w przestrzeni publicznej zmian w zakresie naliczania stażu pracy. Obecnie oblicza się go sumując wskazane przez ustawodawcę okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy i niektóre inne, zrównane z nimi. Nie są do nich jednak zaliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej, czy okresy wykonywania pracy na podstawie umów nazywanych potocznie śmieciówkami, czyli umów cywilnoprawnych. Od nowego roku to się jednak zmieni i osoby, które zdobywały doświadczenie zawodowe właśnie w takiej formie, będą miały na gruncie prawa pracy takie same prawa, jak ich koledzy, którzy w tym czasie pracowali w ramach stosunku pracy. Ta zmiana w pewnym sensie potwierdza istotną rolę umów cywilnoprawnych na rynku pracy. Stanowi również ukłon w stronę osób działających w ramach samozatrudnienia, których na co dzień trudno odróżnić od pracowników, ale jednocześnie ich doświadczenie nie było uznawane przez przepisy prawa pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Korzyści dla większości pracowników pojawią się dopiero w maju

Co konkretnie się zmieni? Poprawi się sytuacja pracowników, którzy w przeszłości byli stronami umów cywilnoprawnych albo działały w ramach samozatrudnienia. Okresy te zostaną zaliczone do ogólnego stażu pracy i wpłyną na wymiar przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego, dodatku stażowego, czy nagrody jubileuszowej. Na zmianach tych skorzystają w największym stopniu pracownicy sfery budżetowej, bo to w ich przypadku w skład wynagrodzenia wchodzi szereg składników dodatkowych, z których wiele jest uzależnionych właśnie od stażu pracy. To również te osoby najczęściej otrzymują nagrody jubileuszowe. Jednak jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, to ta zmiana będzie miała znaczenie dla wszystkich pracowników. Należy jednak pamiętać, że choć uchwalone przepisy w odniesieniu do pracodawców sektora publicznego wejdą w życie już 1 stycznia 2026 r., to dla sektora prywatnego będą obowiązywały dopiero od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy – wynika to wprost z art. 9 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że choć do zasady przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 roku, to jednak większość pracowników odczuje skutki ich działania dopiero w maju 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

Zobacz również:

Źródło: INFOR
