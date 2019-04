Staż urlopowy 2019 – szkoła zawodowa, liceum, technikum, studia

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik zatrudniony na cały etat ma prawo do 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego. 20 dni ma do wykorzystania osoba, której okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat, a 26 dni zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia (stażu urlopowego), o którym mowa powyżej, zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, lata nauki oraz inne szczególnie traktowane okresy.

reklama reklama



Okresy zatrudnienia

Do okresów zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie stosunki pracy, w których po stronie pracowniczej występowała dana osoba (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Nieważna jest przy tym przyczyna rozwiązania stosunku pracy, a także występujące przerwy pomiędzy okresami zatrudnienia. Jeśli pracownik pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, a jeden z nich został zawiązany wcześniej to okres tego zatrudnienia przypadający przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy również zalicza się do stażu urlopowego.

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Okresy nauki - rodzaj szkoły

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy również od okresów nauki i rodzaju ukończonej szkoły. Ukończenie szkoły potwierdza się świadectwem/dyplomem świadczącym o ukończeniu edukacji w konkretnej placówce (absolutorium nie jest wystarczające).

Na potrzeby ustalenia liczby dni przysługującego urlopu wypoczynkowego ustala się, że za okresy nauki w poszczególnych szkołach przyznaje się określoną liczbę lat. Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy:

Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – przewidziany programem czas trwania nauki, jednak nie dłużej niż 3 lata;

Średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż 5 lat;

Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;

Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;

Szkoła policealna – 6 lat;

Szkoła wyższa – 8 lat.

Zgodnie z powyższym podjęcie pracy po ukończeniu liceum uprawnia do zaliczenia na poczet stażu urlopowego 4 lat, po ukończeniu technikum – 5 lat, studium (szkoła policealna) – 6 lat, a studiów (magister/licencjat) – 8 lat.

Licencjat również uprawnia do zaliczenia do stażu urlopowego 8 lat z tytułu nauki.

Okresy nauki nie sumują się. W przypadku ukończenia np. szkoły średniej ogólnokształcącej (4 lata), a następnie studiów (8 lat), okresy do obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego nie są do siebie dodawane. Należy wziąć pod uwagę jedynie 8 lat, a nie 12.