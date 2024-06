Będą zmiany w uprawnieniach rodzicielskich? Czy ojcowie chętniej skorzystają z zasiłku rodzicielskiego? Taki jest plan.

Czy będą kolejne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich? Czy zastąpienie zasiłku macierzyńskiego zasiłkiem rodzicielskim poprawi sytuację młodych rodziców, a w szczególności, młodych matek? Celem jest nie tylko zmiana nazewnictwa, ale przede wszystkim zainicjowanie zmian społecznych.

Urlop macierzyński

Katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem na przestrzeni ostatnich lat ulegał znaczącemu przeobrażeniu. W wyniku wprowadzonych zmian młodzi rodzice mogą obecnie korzystać z szeregu zwolnień od pacy i świadczeń, które wspomagają ich w wywiązywaniu się z obowiązków rodzicielskich. Podstawowym okresem zwolnienia od pracy jest nadal urlop macierzyński, którego wymiar, w zależności od okoliczności, może co do zasady wynosić od 20 do 37 tygodni. Po jego zakończeniu rodzice mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego (41 albo 43 tygodnie), a w dalszej kolejności z urlopu wychowawczego, którego wymiar co do zasady wynosi do 36 miesięcy i jest on udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Dodatkowo, pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Uprawnienia te mogą podlegać modyfikacjom w odniesieniu do rodziców przyjmujących dziecko na wychowanie, a także w odniesieniu do rodziców wychowujących dzieci posiadające zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Czy urlop rodzicielski zmieni role rodziców?

Obecnie trwa zbieranie podpisów pod petycją, która ma wprowadzić zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich. Jednak jak się okazuje, nie chodzi o prawo do nich, czy ich wymiar, a o dążenie do zmiany społecznego postrzegania urlopów macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Jak wskazuje Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, ponad połowa Polek i Polaków uważa, że określenie urlop macierzyński jest lekceważące, a okres ten nie ma zupełnie nic wspólnego z urlopem. To dlatego przygotowano petycję o zmianę nazw: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski na przerwa macierzyńska, przerwa rodzicielska lub przerwa ojcowska, a także o zmianę nazwy zasiłek macierzyński na zasiłek rodzicielski. Jak wskazano w uzasadnieniu petycji, praca, szczególnie mam, na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim jest często niewidoczna dla społeczeństwa, opinii publicznej, a nawet dla bliskich, co wiąże się z jej niedocenianiem. Opieka nad dzieckiem, prowadzenie domu i inne obowiązki są traktowane jako naturalna rola kobiety, a nie jako ciężka praca wymagająca uznania i wsparcia

Zdaniem Fundacji, nowe nazewnictwo będzie elementem edukacji społeczeństwa i pomoże zmienić społeczne postrzeganie roli rodziców. Przyczyni się również do lepszego zrozumienia i docenienia wykonywanej przez nie pracy. Petycję można podpisać tutaj.