Totalna nowość dla niepełnosprawnych od 28 czerwca 2025 r. [bankomaty, terminale płatnicze, wpłatomaty, laptopy, smartfony, tablety, automaty biletowe - wszystko na lepsze]

Aż 1 na 4 dorosłe osoby w UE doświadcza niepełnosprawności. Szacuje się, że w Polsce to aż 7 mln osób . Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tej skali, bo większość niepełnosprawności jest dla nas niewidoczna. Równocześnie nasze społeczeństwo coraz szybciej się starzeje. Dziś seniorem jest co czwarty Polak, a w 2050 r. będzie już co trzeci. Dzięki ustawie firmy będą musiały dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb wszystkich klientów. W tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Te grupy zyskają lepsze warunki, by w pełni korzystać z życia.

Absolutnie nowe udogodnienia dla niepełnosprawnych: przepisy ustawy wchodzą w życie 28 czerwca 2025 r.

Jak podkreśla rząd: dotąd prawne obowiązki zapewnienia dostępności miały przede wszystkim podmioty administracji publicznej. Teraz prawo do dostępności uzyska niezbędny biznesowy wymiar, a tym samym dostępność stanie się standardem również w firmach oraz oferowanych przez nie produktach i usługach. Otwierając się na dostępność, firmy otworzą się na ogromny, dotąd często niezauważany rynek konsumentów : osób z niepełnosprawnościam i, ich przyjaciół i rodzin, seniorów i tych wszystkich klientów, którzy szukają wygody, intuicyjności.

Kolosalne zmiany dot. takich usług i produktów: bankomaty, terminale płatnicze, wpłatomaty, laptopy, smartfony, tablety, automaty biletowe, routery, modemy, piloty i inne. Już od czerwca 2025 r. ułatwienia dla niepełnosprawnych!

Przedsiębiorców czekają ważne zmiany i już w czerwcu 2025 r. będą musiały być wdrożone nowe przepisy i nowe zasady funkcjonowania w wielu usługach. Zmiany są oczywiście na korzyść konsumentów, w tym też na np. rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na mocy nowej ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (tzw. Polski Akt o Dostępności) będą musiały być dostosowane usługi użyteczności publicznej. Ustawa ma obowiązywać od 28 czerwca 2025 r. i ma dotyczyć dostosowania wybranych produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowe wymogi oznaczają przede wszystkim konieczność dostosowania np. bankomatów i terminali płatniczych, biletomatów czy stron oraz sklepów internetowych.

Ważne Ta ww. ustawa jest wdrażana do polskiego prawa na skutek unijnej dyrektywy w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA).

European Accessibility Act (Dyrektywa 2019/882)

European Accessibility Act (Dyrektywa 2019/882) to akt prawny, który ma zagwarantować, że określone produkty i usługi (w tym strony internetowe i aplikacje mobilne) będą dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców – również tych z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi czy poznawczymi.

Wiele produktów i usług, których używamy na co dzień, stanie się bardziej przyjaznych, wygodnych i prostych w obsłudze

Rząd informuje: To początek kolejnego etapu budowania dostępnego, niewykluczającego nikogo społeczeństwa: 28 czerwca 2025 r. od tej daty przedsiębiorcy będą musieli wprowadzać na rynek produkty i oferować oraz świadczyć usługi, które spełniają wymagania dostępności. Dzięki temu wiele produktów i usług, których używamy na co dzień, stanie się bardziej przyjaznych, wygodnych i prostych w obsłudze. Dla wszystkich, bez względu na wiek, stopień sprawności, czy trwałe lub czasowe ograniczenia. Kogo dotyczy Polski Akt o Dostępności? Nowe obowiązki będą dotyczyły podmiotów gospodarczych, które oferują produkty lub usługi wymienione w ustawie. Chodzi o przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw:

producentów,

upoważnionych przedstawicieli,

importerów (też tych, którzy sprowadzają produkty spoza UE!)

dystrybutorów.

Ustawą objęci są też usługodawcy (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi).

Jakie produkty będą musiały spełniać wymagania dostępności?

Między innymi takie produkty będą musiały spełnić wymagania dostępności:

samoobsługowe terminale wolnostojące (np. bankomaty, wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy na lotnisku, interaktywne terminale informacyjne), sprzęt komputerowy i systemy operacyjne (np. osobiste komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, tablety), terminale płatnicze (np. terminale w sklepach), urządzenia do świadczenia usług telekomunikacyjnych (np. routery, modemy), urządzenia dostępu do audiowizualnych usług medialnych (np. piloty, urządzenia typu set-top box, odtwarzacze multimedialne), czytniki książek elektronicznych.

Jakie usługi będą musiały spełniać wymagania dostępności?

Między innymi takie usługi będą musiały spełnić wymagania dostępności:

usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych (np. służące obsłudze platform VOD, telewizji hybrydowej),

usługi łączności elektronicznej (telefonicznej, internetowej, w tym łączność alarmowa),

usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (np. usługi informacyjne, bilety elektroniczne),

usługi bankowości detalicznej, w tym punkty informacji („helpdeski”),

sklepy internetowe (sprzedaż w Internecie wszelkich produktów i usług),

rozpowszechnianie (czyli tworzenie, oferowanie, sprzedaż) książek elektronicznych.

Przykładowo EAA nakłada obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dajmy na to sklepu internetowego, w takim zakresie:

Możliwość obsługi strony bez użycia myszy – np. przez klawiaturę czy urządzenia wspomagające.

Możliwość złożenia zamówienia przez osobę z niepełnosprawnością bez konieczności pomocy osób trzecich.

Teksty alternatywne dla zdjęć (tzw. alt text) i dostępne formaty dokumentów.

Przystępny język i czytelna nawigacja.

Zgodność z międzynarodowym standardem WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Spójne i zrozumiałe komunikaty o błędach (np. w formularzach).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze

Europejski Akt w sprawie dostępności - European Accessibility Act (Dyrektywa 2019/882)