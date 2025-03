Czynsz, opłaty za śmieci, prąd. Czy w 2025 r. mogę dostać jakieś dodatki? [Przykłady]

Wiele osób boryka się z wysokimi rachunkami, szukając dostępnych form finansowego wsparcia. Prezentujemy kilka przykładowych świadczeń. Jakie kryteria trzeba spełnić w 2025 r.?

Dodatek mieszkaniowy to dość znane świadczenie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Jest ono skierowane do osób o niskich dochodach, posiadających tytuł prawny do lokalu i spełniających kryterium metrażowe. O dodatek można wnioskować raz na pół roku dowolną ilość razy.

Od 11 lutego 2025 r. kryteria dochodowe dla dodatku mieszkaniowego wynoszą 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2454,52 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Kryterium metrażowe zależy od liczby osób zamieszkujących dany lokal. Wymaganą powierzchnię powiększa się o 15 m2 w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku. Drugi przypadek przewidziano dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wskazanie w orzeczeniu).

Wnioski o dodatki przyjmują miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS). Wysokość dodatków mieszkaniowych różni się w zależności od uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków na lokal. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2023 r. średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 313,1 zł.

Ryczałt energetyczny w 2025 r.

Od 1 marca 2025 r. wzrosła kwota ryczałtu energetycznego. Teraz to 312,71 zł miesięcznie. Ryczałt energetyczny przysługuje:

• kombatantom;

• ofiarom represji wojennych i okresu powojennego;

• żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych

• wdowom (wdowcom) po wyżej wymienionych osobach.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ERK) składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek celowy z MOPS w 2025 r.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą również ubiegać się o zasiłek celowy z pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Ustawa o pomocy społecznej wymienia przykładowe wydatki, na jakie można przyznać taką pomoc. Są to m.in. koszty ogrzewania, w tym opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego czy drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Trzeba jednak pamiętać, iż jest to świadczenie o charakterze uznaniowym, nie jest przyznawane „automatycznie”. Oznacza to, iż nawet spełnianie kryterium dochodowego nie zagwarantuje tego, że zasiłek zostanie wypłacony lub wnioskodawca otrzyma go w żądanej wysokości. MOPS bierze tu pod uwagę zarówno potrzeby beneficjentów, jak i własne możliwości finansowe. Każda sprawa powinna być badana indywidualnie. Warto pamiętać, iż w 2025 r. wzrosły kryteria dochodowe w pomocy społecznej i obecnie wynoszą 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi.

Co z Kartą Dużej Rodziny?

Rodziny wielodzietne można zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dokonuje tego rada gminy w drodze uchwały. Rodzina wielodzietna w rozumieniu ustawy o Karce Dużej Rodziny to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Jednak tego rodzaju zwolnienie nie jest obowiązkowe. O tym czy zostanie wprowadzone i w jakim zakresie decyduje rada gminy.