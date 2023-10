Karta Dużej Rodziny umożliwia korzystanie ze różnorodnych zniżek przez rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Jak długo można korzystać z uprawnień, jakie daje ten dokument? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

W praktyce karta daje jej posiadaczom możliwość korzystania ze zniżek i upustów oferowanych przez przedsiębiorców i instytucje, biorące udział w programie.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Ważne Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej.

Zgodnie z przepisami rodziną wielodzietną jest taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Najogólniej rzecz ujmując, członkami rodziny wielodzietnej są:

rodzic;

małżonek;

dziecko.

Prawo do posiadania karty przysługuje odpowiednio dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia, a gdy uczy się ono w szkole lub w szkole wyższej – do 25. roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Aby dziecko mogło otrzymać kartę, w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej powinno spełniać wymagania wiekowe.

Rodzic z kolei nie otrzyma karty, jeżeli sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył mu władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w stosunku do co najmniej pozostałej trójki dzieci rodzic zachował pełną władzę rodzicielską.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Jak długo można posługiwać się Kartą Dużej Rodziny?

Dziecku przyznaje się kartę co do zasady do ukończenia 18. roku życia. Starszemu dziecku, które legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kartę przyznaje się na okres ważności orzeczenia.

Jeżeli dziecko kontynuuje naukę, to może korzystać z karty nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. W przypadku nauki w szkole organ przyzna kartę do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce. Studentowi kartę przyznaje się do 30 września roku, w którym ma ukończyć naukę.

Ważne Ważne! Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na czas nieokreślony.

W praktyce zatem korzystają oni z karty dożywotnio.

Co z weryfikacją uprawnień?

Zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów i statusów wydanych kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.

„Taka weryfikacja jest możliwa na portalu informacyjno-usługowym Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr , co umożliwia podmiotom sprawdzenie ważności Karty Dużej Rodziny” - poinformowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha w odpowiedzi na interpelację poselską nr 44109.

„Ponadto, art. 26 ww. ustawy stanowi: Podmioty, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1, przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia, mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość” – czytamy w odpowiedzi.

Jak dodała wiceminister Socha, ustawodawca dał możliwość weryfikacji partnerom Karty Dużej Rodziny elektroniczny lub manualny, pozostawiając do indywidualnej decyzji proces kontroli przyznawania uprawnień.