Dlaczego tak wielu Polaków decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Fala bankructw nie zwalnia. Do końca listopada 2021 roku opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym aż 48.102 ogłoszenia związane z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Co jest powodem tak tragicznej sytuacji finansowej Polaków?

Upadłość konsumencka - powody

Bardzo trudne czasy, z którymi przyszło nam się zmierzyć, spowodowały globalny kryzys. Sytuacja pandemiczna przyniosła ogromne straty, zarówno w sferze finansowej jak i rodzinnej. Coraz częstsza utrata pracy, obniżenie wynagrodzenia, czy nawet choroba i śmierć najbliższej osoby często powodują sytuację, w której zobowiązania schodzą na drugi tor. Uwaga stuprocentowo zostaje skupiona na rodzinie oraz poszukiwaniu nowych możliwości zarobkowych, co powoduje pierwsze zaległości w regulowaniu zobowiązań. Brak stałego i pewnego wynagrodzenia powoli przyczynia się do powstawania niewypłacalności. Wielokrotnie brak środków powoduje sytuację, w której dłużnik zmuszony jest do wyboru pomiędzy spłatą raty kredytu, a zakupem żywności czy niezbędnych leków. Należy pamiętać, że bankrutem nikt nie staje się z dnia na dzień, to trwały, często bardzo długi proces, w którym dłużnik traci nie tylko środki, lecz również zdrowie psychiczne i często nawet kontakt z najbliższymi.

Na podjęcie tej ostatecznej decyzji, jaką jest upadłość, najczęściej (według danych udostępnionych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i BIK) decydują się osoby w wieku 36-45 lat. Najpewniej jedną z przyczyn podejmowanych przez dłużników decyzji jest ułatwienie dostępu do pozyskania statusu upadłego poprzez zmianę wcześniej obowiązujących przepisów, bowiem w chwili obecnej upadłość może zostać ogłoszona również dłużnikowi, który z premedytacją doprowadził do swojego zadłużenia. Często mimo ogromu włożonych prób w ratowanie sytuacji, podejmowania się dodatkowych prac dorywczych, czy przedkładania poprawy płynności finansowej ponad zdrowie, dłużnik popadł w tak poważne problemy, które są niemożliwe do wybrnięcia. Wszczęcie egzekucji komorniczej dodatkowo pogarsza sytuacje, bowiem z należności głównej zawartego zobowiązania, do spłaty zostają doliczone koszty prowadzonej egzekucji, koszty sądowe, koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym oraz oczywiste odsetki. Często suma dodatkowych kosztów przewyższa kilkukrotnie pierwotnie zawartą kwotę zobowiązania, przyczyniając się do podjęcia decyzji o zawieraniu zobowiązań na poczet spłaty zaległych rat i popadania w spiralę zadłużenia.

Upadłość konsumencka ostatecznością

Miniony rok niewątpliwie pokazał jak krucha i niepewna może być sytuacja finansowa, a brak środków na regulowanie bieżących wydatków może przyczynić się finalnie do bankructwa i podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości. Wzrost zainteresowania i podejmowania decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości na przestrzeni ostatnich lat niewątpliwie prognozuje jeszcze większą liczbę upadłych w 2022 roku. Pamiętajmy jednak, że upadłość jest ostatecznością, a możliwości wyjścia z pierwszych potknięć w regulowaniu zobowiązań istnieje wiele. W celu wybrania odpowiednich narzędzi do walki o lepszą przyszłość, warto zasięgnąć po wiedzę, doświadczenie oraz pewność działań profesjonalistów w tym zakresie.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RiO