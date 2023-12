Nowy rozkład jazdy pociągów 2023/2024 od 10 grudnia

Nowy rozkład jazdy pociągów 2023/2024 wejdzie w życie o północy z 9 na 10 grudnia 2023 r. W większości krajów Europy rozkład ulega zmianie raz do roku, w drugi weekend grudnia w nocy z soboty na niedzielę.

Obowiązek wcześniejszego opublikowania nowych godzin kursowania pociągów spoczywa głównie na operatorach obiektów infrastruktury kolejowej, w tym na zarządcach dworców i peronów. Od 10 grudnia 2023 r. nowy roczny rozkład jazdy pociągów

REKLAMA

Nowy rozkład jazdy wprowadza wiele zmian w zakresie oferty przewozowej. Po remoncie linii kolejowej samorząd Dolnego Śląska przywraca po 27 latach kursowanie pociągów do Świeradowa-Zdroju. Pasażerowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach i mieszkańcy regionu zyskają kolejowe połączenie na lotnisko dzięki zakończeniu modernizacji linii kolejowej Tarnowskie Góry – Pyrzowice Lotnisko – Zawiercie, która pozwoli na reaktywację pociągów pasażerskich na tej linii. Nowe pociągi połączą Częstochowę z Tarnowskimi Górami przez lotnisko. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim, po zakończeniu prac modernizacyjnych, pociągi powrócą również na linię Braniewo – Olsztyn oraz na ostatni nieczynny odcinek linii kolejowej nr 35 pomiędzy Chorzelami a Szczytnem. Dzięki temu możliwa będzie podróż z Olsztyna i Szczytna w kierunku Ostrołęki z przesiadką w Chorzelach.

REKLAMA

Od 22 grudnia 2023 r. planowany jest również stały powrót pociągów do Zakopanego. Zakończone zostaną wieloletnie prace modernizacyjne na odcinku Kraków – Zakopane. Dzięki wybudowaniu łącznicy omijającej stację Chabówka, wyeliminowana zostanie czasochłonna zmiana kierunku jazdy. W ramach budowy łącznicy powstał przystanek Chabówka Stadion, dzięki czemu pociągi korzystające z łącznicy nadal będą mogły mieć postoje w tym mieście. Wart odnotowania jest także powrót – po wieloletniej przerwie – pociągów dalekobieżnych na linię kolejową łączącą Kłodzko, Nową Rudę i Wałbrzych. Przewidziana jest także nowa relacja międzynarodowego pociągu nocnego „Chopin” z Warszawy do Pragi/Budapesztu/Grazu, którego część wagonów dotychczas kursujących do Grazu przez Wiedeń, będzie kursowała do Monachium. Pojawią się także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Berlina i Wiednia oraz z Wrocławia do Wiednia. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odda do użytku szereg nowych i zmodernizowanych przystanków.

Kolejne zmiany w organizacji ruchu kolejowego i pieszego czekają pasażerów także w obrębie modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia. Z uwagi na zaawansowanie prac część pociągów wróci na swoje podstawowe trasy przez Warszawę Centralną, część nadal będzie kierowana na trasy alternatywne (m.in. do/z/przez stację Warszawa Gdańska) lub ich perony zatrzymań czy relacje zostaną zmienione. Na tej ostatniej stacji w rozkładzie jazdy 2023/2024 zarządca infrastruktury odda również do eksploatacji nowy peron (nr 5), który powinien usprawnić obsługę podróżnych.

Będą cztery korekty

W czasie obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2023/2024 zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przewidział cztery korekty związane z dostosowaniem godzin kursowania pociągów do postępujących prac modernizacyjnych na polskiej sieci kolejowej. Wejdą one w życie w terminach:

10 marca 2024 r.,

9 czerwca 2024 r.,

1 września 2024 r.,

10 listopada 2024 r.

Szczegóły dotyczące nowego rozkładu, w tym jego późniejszych korekt, muszą być ogłoszone podróżnym na stronie internetowej zarządcy infrastruktury co najmniej 21 dni przed jego wejściem w życie. Na dworcach, peronach lub dojściach na perony nowy rozkład powinien być udostępniony z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć w odniesieniu do nich przepisy nie wskazują, z jakim wyprzedzeniem czasowym musi być opublikowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne linki

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK (https://www.portalpasazera.pl/)

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych (https://www.portalpasazera.pl/Plakaty)

Sieciowy rozkład jazdy (https://www.portalpasazera.pl/Tablice)

Adresy stron przewoźników pasażerskich oraz numery telefoniczne ich infolinii można znaleźć na 0stronie https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/numery-infolinii/19802,Jakie-sa-numery-infolinii-przewoznikow-kolejowych.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego