Od 12 listopada 2023 r. nowa wersja rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta w tym roku

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/2023 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Jest to już ostatnia zmiana w tej edycji rocznego rozkładu jazdy.

Jesienna korekta rozkładu przyniesie kilka zmian. Po przeprowadzonych pracach torowych pociągi powrócą do Buska-Zdroju. W dniach od 12 do 27 listopada pasażerowie udający się w kierunku Jeleniej Góry na części trasy przesiądą się do autobusów komunikacji zastępczej (zarządca infrastruktury zaplanował prace na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów). Zostaną także otwarte nowe przystanki, które ułatwią lokalnym mieszkańcom dostęp do transportu kolejowego. Na linii kolejowej Lublin – Łuków będzie to przystanek Łagiewniki, a na linii z Białegostoku do Czeremchy – Gregorowce Południowe.

W licznych miejscach na polskiej sieci kolejowej nadal będą trwały prace inwestycyjne wpływające na organizację ruchu pociągów, dlatego pasażerowie powinni uważnie sprawdzać rozkład jazdy na konkretny dzień, w którym zamierzają odbyć przejazd.

Gdzie szukać informacji?

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Na dworcach i peronach lub drogach dojścia do nich powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Przyszły rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

Korekta rozkładu - ważne linki:

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK (https://portalpasazera.pl/)

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych (https://portalpasazera.pl/Plakaty)

Sieciowy rozkład jazdy (https://portalpasazera.pl/Tablice)

Adresy stron przewoźników pasażerskich oraz numery telefoniczne infolinii można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranego przewoźnika (https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/przewoznicy/przewoznicy/20106,Przewoznicy-pasazerscy.html).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego