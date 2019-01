Z jakimi wyzwaniami będą się mierzyć konsumenci w 2019 r.?

Porady

Internetowe portale randkowe – w 2018 r. do ECK Polska zgłosiło się wielu konsumentów, którym automatycznie wydłużono subskrypcję konta. Większość internetowych portali wymaga od konsumenta pisemnego wypowiedzenia umowy

– najczęściej 14 dni przed jej zakończeniem. Jeżeli klient tego nie zrobi w wyznaczonym terminie, przedsiębiorca pobiera opłatę za kolejny miesiąc lub kwartał.

Jak wskazuje Karol Muż: Przepisy prawa nie wykluczają możliwości stosowania automatycznego przedłużenie konta. Informacja musi być jednak przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy (nawet przed zaakceptowaniem regulaminu i założeniem konta). Przed zawarciem umowy warto dokładnie zapoznać się ofertą i regulaminem.

Airbnb – konsumenci poszukują alternatywnych/ tańszych noclegów w innym miejscu niż hotel. Warto pamiętać, że umowy zawierane z osobami fizycznymi nie podlegają przepisom konsumenckim, chyba że roszczenie kierowane jest przeciwko platformie pośredniczącej w wynajmie. Przed zarezerwowaniem upewnij się z kim zawierasz umowę.

Spodziewamy się, ze będzie coraz więcej portali oferujących podobne rozwiązania np. powstający FairBnb. – komentuje Karol Muż, koordynator ECK.

Trendy

Geoblokowanie – w grudniu 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zakazu nieuzasadnionego geoblokowania. Nie oznacza to jednak, że e-sklep ma obowiązek wysyłki produktu do kraju, do którego zażyczy sobie konsument. E-przedsiębiorca nie może odmówić sprzedaży towaru konsumentowi z innego kraju UE. Jeżeli jednak nie oferuje doręczania produktu do kraju konsumenta, ten może odebrać towar osobiście lub uzgodnić sposób i miejsce dostawy w kraju przedsiębiorcy. Jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę, konsument może umówić się z nim na indywidualną dostawę do swojego kraju.

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia, odnotowaliśmy znaczny wzrost zapytań. Jesteśmy przekonani, że ich liczba będzie regularnie wzrastać. – dodaje przedstawiciel ECK

Dropshipping – Mimo, że wydaje nam się, że kupujemy od polskiego sprzedawcy, może się okazać, że jest on pośrednikiem między nami, a sprzedawcą zarejestrowanym poza Europą. Pośrednicy korzystający z tzw. modelu dropshippingu próbują przerzucić odpowiedzialność na konsumenta zaznaczając w swoim regulaminie, że to on jest importerem towaru,

a odpowiedzialność za wysyłkę spoczywa na sprzedawcy (najczęściej azjatyckim).