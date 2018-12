Jak bezpieczenie robić internetowe zakupy?

Bezpieczne zakupy online - jak nie paść ofiarą oszustów?

Szaleństwo przedświątecznych zakupów trwa! W poszukiwaniu wymarzonych prezentów dla naszych bliskich przemierzamy centra handlowe, ale także odwiedzamy sklepy internetowe, które podobnie do tych stacjonarnych, kuszą atrakcyjnymi ofertami. Kupujemy online, bo to wygodne. Powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności.

Internetowe zakupy dają niemal nieograniczone możliwości – za pomocą kilku kliknięć zamawiamy produkty z dobrze znanych nam sklepów, ale również z najodleglejszych zakątków świata. Wiąże się to jednak również z pewnymi zagrożeniami, na które powinniśmy być wyczuleni. Dotyczą one przede wszystkim wiarygodności sprzedawcy i bezpieczeństwa płatności. - Bez zakupów online wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Warto pamiętać o ryzykach związanych z internetowymi transakcjami. Bezpieczeństwo przede wszystkim - mówi Juliusz Brzostek, dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK.

reklama reklama

Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Sprawdź, zanim zaufasz

Aby uniknąć sytuacji zagrożenia, zawsze sprawdzajmy wiarygodność sprzedawcy. Pomogą nam w tym opinie na portalach aukcyjnych, forach i w komentarzach. Dane, takie jak e-mail, numer telefonu lub numer skrzynki pocztowej nie wystarczą, aby uznać przedsiębiorcę za zaufanego. Na plus może działać możliwość odbioru osobistego towaru – jeśli sprzedający podaje swój adres to znak, że nie ma nic do ukrycia.

Bądź czujny

Jeśli zdecydujemy się na płatność online, poza sprawdzeniem wiarygodności sprzedawcy, trzeba pamiętać również o tym, aby na bieżąco weryfikować czy strona internetowa, za pośrednictwem której dokonujemy transakcji, jest odpowiednio zabezpieczona. O należytej ochronie świadczy to, że połączenie jest szyfrowane – „https”, ma ważny certyfikat, a w pasku adresowym pojawia się symbol kłódki. Zwracajmy również uwagę na to, czy transakcje są realizowane przez znanego operatora płatności. Login i hasło powinniśmy wpisywać dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku. Czujność należy zachować do ostatniej chwili. Przed zatwierdzeniem przelewu jednorazowym kodem, który dostajemy w SMS, należy sprawdzić, czy numer konta odbiorcy zgadza się z tym w wiadomości.

Nie korzystaj wszędzie

Bardzo istotne jest, aby nie dokonywać płatności internetowych z ogólnodostępnych komputerów, znajdujących się w miejscach publicznych. W przypadku urządzeń mobilnych, których używamy do płatności, pamiętajmy - nie należy podłączać ich do otwartych sieci WiFi. Trzeba również upewnić się, że sprzęt, z którego korzystamy ma zainstalowany i na bieżąco aktualizowany program antywirusowy. Po pomyślnie zrealizowanej płatności należy wylogować się z konta bankowego i zamknąć przeglądarkę.