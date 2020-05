Ochrona konsumencka dla indywidualnych przedsiębiorców od 2021 r.

Indywidualny przedsiębiorca z ochroną konsumencką od 2021 r.

Przepisy przyznające ochronę konsumencką drobnym przedsiębiorcom miały wejść w życie w 1 czerwca 2020 r. Termin ten został jednak przesunięty na 1 stycznia 2021 r. na mocy nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej (ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Co zatem zmieni się od przyszłego roku?

Przepisami o ochronie konsumentów zostanie objęta osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Ochrona ta będzie obejmowała 3 ważne uprawnienia konsumenckie w zakresie stosowania:

klauzul abuzywnych (niedozwolonych);

rękojmi za wady;

prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co istotne, nowe uprawnienia będą dotyczyły jedynie firm wpisanych do CEIDG. Nie będą miały zatem zastosowania np. do spółek prawa handlowego.

Celem zmian jest umożliwienie indywidualnym przedsiębiorcom korzystania z ochrony, jaka przysługuje konsumentom, a więc podmiotom nieprofesjonalnym. Zdaniem projektodawcy obecnie często zdarza się, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierając umowę z innym przedsiębiorcą, oferującym świadczenie w swojej branży, sama traktowana jest jak podmiot profesjonalny. W rzeczywistości zaś nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą w zakresie tej czynności. Wystawienie faktury za towar lub usługę skutkuje jednak tym, iż czynność uznawana jest za związaną bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą drobnego przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 568);

