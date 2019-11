Zwrot towaru bez paragonu - czy jest możliwy?

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym

Jeżeli zakupiony przez konsumenta produkt w sklepie stacjonarnym nie posiada wad, to zgodnie z prawem nie ma podstaw do tego, aby go zwracać. Zdarza się jednak, iż poszczególni przedsiębiorcy oferują swoim klientom możliwość zwrotu zakupów w określonym terminie bez podania konkretnej przyczyny. Wówczas o uprawnieniach konsumentów w tym zakresie decydują zapisy regulaminów poszczególnych sklepów.

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym możliwy jest w przypadku reklamacji składanej na podstawie rękojmi. Sprzedawca jest wówczas odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz jest wadliwa. Konsument może zażądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny. Jeżeli wada jest istotna konsument może odstąpić od umowy.

reklama reklama



Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym

W przypadku zakupów internetowych najczęściej mamy do czynienia z umową zawartą na odległość. Umowa taka charakteryzuje się tym, iż jest zawarta:

- między przedsiębiorcą i konsumentem;

- w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość;

- bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

- z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (do chwili zawarcia umowy włącznie).

Przepisy te nie mają zastosowania do umów, zawieranych między przedsiębiorcami lub takich, w których obie strony są konsumentami. Ma to istotne znaczenie dla przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od takiej umowy i zwrotu towaru. Sprzedawca, będący konsumentem – o ile strony nie umówiły się wcześniej inaczej - może bowiem odmówić zwrotu produktu, który nie ma wad.

Jeżeli zakupów internetowych konsument dokonuje u podmiotu, będącego przedsiębiorcą, to przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. O prawie tym konsument powinien zostać poinformowany przez sprzedawcę. Konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 od bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Nie ma obowiązku ponoszenia kosztów zwrotu, jeżeli sprzedawca zgodził się je ponieść lub poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

Zwrot towaru bez paragonu – czy możliwy?

O tym czy zwrot towaru bez paragonu jest możliwy decyduje sposób dokonania zakupów. Sklep stacjonarny, który dobrowolnie umożliwia zwrot niewadliwego towaru może w swoim regulaminie zawrzeć dodatkowe wymagania na przykład takie, by zwracany towar nie był uszkodzony, a klient posiadał paragon.

Ograniczenia takie nie mogą jednak dotyczyć procedury reklamacyjnej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, iż sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. Zdaniem UOKiK paragon jednak znacznie ułatwia reklamację. Co w sytuacji, gdy się zagubił? Wówczas można skorzystać z innych środków dowodowych takich jak na przykład wyciąg z terminala, potwierdzenie transakcji z konta bankowego czy zeznania świadków.

Przepisy ustawy o prawach konsumenta, które są podstawą do odstąpienia od umowy zawartej na odległość również nie zobowiązują konsumenta do dokumentowania zawartej sprzedaży za pomocą paragonu. Poza wcześniej wymienionymi dowodami klient sklepu internetowego może w takim przypadku potwierdzić zakup przykładowo e-mailem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145);

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.).