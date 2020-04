Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą po 24 marca 2020 roku

Należy przypomnieć, że każdy przedsiębiorca, także ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość w sytuacji, gdy stał się niewypłacalny. Dłużnik ma na to 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności, a ten powstaje, gdy przedsiębiorca nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, tzw. tarcza antykryzysowa (trzecia wersja), termin 30 dni na złożenie wniosku ma ulec zawieszeniu na czas epidemii.

Przede wszystkim zaspokojenie roszczeń wierzycieli

Dotychczas (tj. do 23 marca 2020 roku) głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec jednoosobowych przedsiębiorców było zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Skutkiem tego były sytuacje, w których niezaspokojeni wierzyciele mogli po zakończonym postępowaniu dalej prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi. Od 24 marca 2020 roku postępowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.





Konsument i przedsiębiorca - taki sam proces oddłużenia

Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu umarzania zobowiązań jednoosobowego przedsiębiorcy. Ustawodawca wprowadził znowelizowanymi przepisami ujednolicenie regulacji w ten sposób, że zarówno upadły konsument, jak i przedsiębiorca podlegać będą identycznemu procesowi oddłużenia. Jest to istotna zmiana, gdyż w dotychczasowym stanie prawnym osoba prowadząca działalność nie mogła zostać oddłużona bez ustalenia planu spłaty. Oczywiście o oddłużeniu przedsiębiorcy – osoby fizycznej możemy mówić w sytuacji, gdy likwidacja majątku upadłego nie doprowadziła do zaspokojenia wszystkich wierzycieli upadłego.

Sposoby oddłużenia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, dłużnik otrzymał możliwość oddłużenia w następujący sposób:

- ustalenie planu spłaty na wniosek (art. 369 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe – p. u.);

- umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, przy oczywistej i trwalej niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat przez upadłego (art. 369 ust. 1a p. u.);

- warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przy niezdolności spłaty niemającej charakteru trwałego (art. 369 ust. 2 p. u.).

Polecamy: Pracodawca w kryzysie

Możliwości oddłużenia nie będzie miał z kolei upadły, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Jak również, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wskazano, że: „Celowe doprowadzenie do niewypłacalności zakłada działanie intencjonalne, ukierunkowane na doprowadzenie do swojej niewypłacalności. Trwonienie części składowych majątku należy rozumieć jako wyzbywanie się własnego mienia kosztem wierzycieli, w szczególności poprzez darowizny”.