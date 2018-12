Prawa konsumenta kupującego w internecie

Nadchodzą święta - czas prezentów. Jak co roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzmaga działania informacyjne w zakresie praw konsumenckich. UOKiK radzi i przypomina Mikołajom kupującym prezenty przez internet o podstawowych prawach jakie im przysługują: np. prawie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny lub prawie do reklamacji.