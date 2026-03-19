Bezpłatne leki. Czy przysługują z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

Czy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnych leków?

Aktualnie prawo do bezpłatnych leków przysługuje osobom powyżej 65 lat, dzieciom i młodzież do 18 roku życia, a także kobietom w ciąży - bez względu na to czy osoby te posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też nie. Ważne jest to, by rozpoznane schorzenie było zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Bezpłatne leki znajdują się wykazie „D1” (w przypadku dzieci), „D2” (seniorzy) lub „E” (kobiety w ciąży lub połogu) listy refundacyjnej.

Dla kogo wyroby medyczne na zlecenie?

Warto też pamiętać o możliwości uzyskania wyrobów medycznych na zlecenie. Są to przykładowo takie pomoce jak aparaty słuchowe, protezy kończyn, cewniki, pieluchomajtki itp. Zlecenie powinien wystawić odpowiedni lekarz.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i na określony czas. W zależności od rodzaju takiego sprzętu wysokość wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków NFZ wynosi 0%, 10%, 20% albo 30%.

Prawo do bezpłatnego nabycia wyrobów medycznych przysługuje:

• inwalidom wojennym i wojskowym;

• niewidomym ofiarom działań wojennych;

• osobom represjonowanym;

• uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Prawo do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania, bez uwzględnienia okresów użytkowania przysługuje osobom posiadającym orzeczenie:

• znacznym stopniu niepełnosprawności;

• niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne Ponadto, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 uprawnia do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach.

Gdzie można szukać dofinansowania do leków?

Jeśli osoba z niepełnosprawnością ma niskie dochody, może ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. Gminy przyznają kilka ważnych świadczeń takich jak przykładowo zasiłek stały czy zasiłek okresowy. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej można też otrzymać z ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS) zasiłek celowy. W szczególności zasiłki te przyznaje się na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne czy na leczenie. Do otrzymania pomocy niezbędne jest spełnianie kryterium dochodu (823 zł na osobę w rodzinie, 1010 zł w przypadku osoby samotnej).

Trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa rozpatrywania jest indywidualnie, a wysokość wsparcia zależy nie tylko od potrzeb beneficjenta, ale też od możliwości finansowych gminy.

Ważną rolę we wsparciu osób z niepełnosprawnościami pełni również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednym z dostępnych instrumentów jest dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Poza dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, trzeba też posiadać odpowiedni dochód. Dla osoby z samotnej jest to 65% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie (od marca do końca maja) są to zatem kwoty odpowiednio 5 978,56 zł i 4 598,89 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dofinansowanie nie będzie przysługiwało.

Inaczej jest w przypadku dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego. Gdy próg dochodowy zostanie nieznacznie przekroczony, to zmniejszy się odpowiednio kwota dofinansowania.

Wydatki na leki a ulga rehabilitacyjna

Co do zasady z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Gdy osoba z niepełnosprawnością poniosła wydatki na leki, to może odliczyć kwotę, będącą różnicą pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Ważne, by wydatki te nie były zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie czy sfinansowane ze środków NFZ.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie od tego czy dany lek jest związany ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Konieczność stosowania danego leku musi jednak wynikać z dokumentu wystawionego przez lekarza. Co ważne, z odliczenia może skorzystać osoba, która posiada dokumenty, na podstawie których można stwierdzić poniesienie wydatków np. rachunek, faktura.