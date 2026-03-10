REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 marca 2026, 10:26
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie
Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W lutym 2026 roku przedstawiciele Rady Programowej spotkali się w Zakładzie Emerytalno‑Rentowym MSWiA, aby ocenić dotychczasowe efekty programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” i wyznaczyć kierunki jego rozwoju na najbliższe miesiące. Na co zatem mogą liczyć seniorzy w 2026 r.?

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior to inicjatywa, której celem jest ochrona osób starszych przed oszustwami, manipulacjami oraz zagrożeniami rodzinnymi. Zyskała już szerokie poparcie zarówno wśród emerytów mundurowych, jak i cywilnych. Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, resortów odpowiedzialnych za politykę senioralną, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz cyfryzację, projekt stał się platformą wymiany doświadczeń i praktycznej wiedzy prawnej. Seniorzy zyskują wiedzę od profesjonalistów, co realnie wpływa na to, że wiedzą jak postąpić w sytuacji kryzysowej i ją przede wszystkim zidentyfikować.

REKLAMA

REKLAMA

Rozszerzona formuła spotkań – hybrydowe szkolenia, pierwsza pomoc przedmedyczna i przygotowanie do sytuacji kryzysowych

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że od maja 2022 roku do końca 2025 roku zorganizowano 22 spotkania, w których udział wzięło około 1 200 seniorów z różnych środowisk – zarówno emerytów służb mundurowych, jak i cywilnych. Spotkania odbyły się we współpracy ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz organizacjami zrzeszającymi rencistów i emerytów. Według gen. insp. w st. spocz. Leszka Szredera, Wiceprezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Przewodniczącego Rady Programowej „Świadomy Senior-Bezpieczny Senior formuła, w której emeryci mundurowi dzielą się doświadczeniem z emerytami cywilnymi, skutecznie aktywizuje oba środowiska i zwiększa ich zaangażowanie w życie społeczne.

W 2026 roku Rada Programowa postanowiła skupić się na jeszcze szerszej tematyce bezpieczeństwa. Nowy plan spotkań obejmuje:

  • Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych – zasady ewakuacji w czasie pokoju, katastrof oraz wojny, przygotowanie ekwipunku ratowniczego oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Kontynuacja dotychczasowych zagadnień – metoda „na wnuczka” i „na policjanta”, oszustwa cybernetyczne (phishing, vishing), bezpieczne podróżowanie, postępowanie podczas pożaru oraz zapobieganie zaczadzeniu.
  • Ochrona przed przemocą domową – rozpoznawanie różnych form przemocy w rodzinie oraz znajomość praw dotyczących opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny.
Ważne

Kluczowym nowym elementem jest wprowadzenie szkoleń hybrydowych – połączenia tradycyjnych spotkań stacjonarnych z transmisją on‑line za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Taka forma jest dobrze odbierana również przez osoby starsze i pozwala stopniowo rozszerzać cykl na kolejne regiony kraju. Hybrydowa struktura ułatwi dotarcie do seniorów mieszkających w mniej zurbanizowanych obszarach, gdzie dostęp do spotkań stacjonarnych bywa ograniczony.

Najwięcej seniorów jest w województwie świętokrzyskim - to oni potrzebują szczególnego wsparcia

Program pilotażowy, który rozpoczął się w województwie świętokrzyskim, okazał się szczególnie trafny – region ten charakteryzuje się najwyższym w Polsce udziałem osób 60+ w ogólnej liczbie ludności (29,76% według GUS, stan na 31.12.2024 r.). W 13 miastach świętokrzyskich (m.in. Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Busko‑Zdrój, Sandomierz, Jędrzejów) odbyły się spotkania, w których łącznie uczestniczyło niemal 1 000 seniorów. Tematyka spotkań została opracowana na podstawie danych statystycznych przestępczości wobec osób starszych przekazanych przez Komendę Główną Policji i obejmuje pięć głównych bloków:

REKLAMA

  1. Metoda na wnuczka i inne zagrożenia przeciwko mieniu – kradzieże z włamaniem, oszustwa, przywłaszczenia rzeczy.
  2. Bezpieczeństwo w sieci – cyberprzemoc, phishing, vishing oraz zagrożenia związane z budowaniem relacji w przestrzeni internetowej.
  3. Zabezpieczenie na przyszłość – własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, dziedziczenie, sprawy konsumenckie, zachowek, służebności.
  4. Prawa konsumenta – ochrona przed nadużyciami w transakcjach handlowych i usługowych.
  5. Tajemnice czterech ścian – przemoc domowa, dysfunkcja rodziny, opieka nad niesamodzielnym członkiem rodziny, zobowiązania alimentacyjne.

Zajęcia prowadzili praktycy: sędziowie, policjanci, notariusze, rzecznicy konsumentów oraz przedstawiciele instytucji wspierających osoby starsze. Projekt realizowany był pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno‑Rentowego MSWiA oraz przy ścisłej współpracy z Ministerstwem do spraw Polityki Senioralnej (KPRM), Wojewodą Świętokrzyskim, Komendą Główną Policji, Ministerstwem Cyfryzacji oraz NASK – Państwowym Instytutem Badawczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jesteśmy otwarci na kontynuację dalszej współpracy i organizację kolejnych spotkań z przedstawicielami obu środowisk, służb mundurowych i cywilnych. Nadal, realizując tę ważną dla społeczeństwa inicjatywę, pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA – oświadczyła Olga Bułhak, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotychczasowe osiągnięcia programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” pokazują, że edukacja prawna osób starszej jest nie tylko potrzebna, ale także skuteczna. Seniorzy, którzy uczestniczyli w spotkaniach, deklarują większą pewność siebie, lepsze rozpoznawanie prób oszustwa oraz zwiększoną świadomość swoich praw w zakresie majątku, konsumpcji oraz życia rodzinnego. Wyniki pilotażu w województwie świętokrzyskim, gdzie frekwencja i zaangażowanie uczestników przerosły oczekiwania, stanowią solidną podstawę do wypracowania ogólnopolskiej strategii edukacji prawnej seniorów.

Co dla seniorów w 2026?

W 2026 roku planowane są kolejne spotkania, rozszerzenie formuły o szkolenia hybrydowe oraz wprowadzenie modułów dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Dzięki temu program ma szansę stać się nie tylko lokalnym sukcesem, ale także wzorem do naśladowania w całej Polsce, zapewniając starszemu pokoleniu narzędzia potrzebne do bezpiecznego i świadomego funkcjonowania w coraz bardziej złożonym świecie. Bezpieczeństwo seniorów to nie tylko obowiązek instytucji publicznych – to wspólna odpowiedzialność społeczeństwa, a inicjatywa „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” pokazuje, że gdy siły są połączone, efekty są wymierne i trwałe.

POELCAMY: POMOC SPOŁECZNA

Powiązane
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowy dodatek do wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli, bo – obecny stan „prowadzi do narastającego zniechęcenia zawodowego i problemów z pozyskiwaniem kadry”
10 mar 2026

W dniu 6 marca 2026 r. Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Minister Edukacji z wnioskiem o pilne zmiany w prawie – objęcie dodatkiem do wynagrodzenia za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycieli realizujących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. Jak bowiem twierdzą związkowcy oświatowi – „obecny stan prawny prowadzi do systemowej nierówności w obrębie tej samej grupy zawodowej”.
Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?
09 mar 2026

Globalizacja rynku oraz swoboda przepływu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej stwarzają wiele możliwości międzynarodowej współpracy biznesowej dla polskich firm i powodują, że coraz więcej polskich podmiotów nawiązuje relacje biznesowe z partnerami zagranicznymi. Taka kooperacja to z jednaj strony ogromna szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom prawnym i organizacyjnym. To, co w relacjach krajowych wydaje się oczywiste, na gruncie międzynarodowym może stać się źródłem zupełnie niepotrzebnych i skomplikowanych sporów. Wybór prawa i sądu, forma dokumentów i podpisów czy kwestie językowe to fundamenty, które muszą zostać precyzyjnie określone w umowie, aby obydwie strony międzynarodowej transakcji czuły się komfortowo na gruncie praktycznej współpracy.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.

REKLAMA

Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
09 mar 2026

Jak wynika z danych podawanych przez GUS pod koniec 2025 r., udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących w Polsce pracę wynosił 6,5 proc. Znaczną większość w tej grupie stanowią obywatele Ukrainy. Tymczasem w odniesieniu do powierzania im pracy weszły w życie nowe przepisy.
Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut
09 mar 2026

Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.
Tysiące osób rezygnują z sanatorium. NFZ podał zaskakujące liczby
09 mar 2026

Leczenie uzdrowiskowe nazywane potocznie pobytem w sanatorium niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Kolejka oczekujących jest długa i nie każdy ma możliwość skorzystania z niego od razu. Mimo tego NFZ obserwuje zaskakującą tendencję – tysiące pacjentów rezygnują z leczenia w ostatniej chwili.
Kiedy przedawnia się karalność przestępstwa? Najważniejsze przepisy i orzeczenia
09 mar 2026

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego jest surowa oraz bardzo potrzebna w społeczeństwie. Nie zawsze jednak możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Jednym z takich przypadków jest przedawnienie karalności czynu, kiedy to od momentu popełnienia czynu upłynęło bardzo dużo czasu.

REKLAMA

UE sięga po zapomnianą klauzulę obrony. Jeden atak drona wystarczył, by wrócił przepis z Traktatu Lizbońskiego
09 mar 2026

Czy Unia Europejska jest o krok od uruchomienia rzadko używanego mechanizmu obronnego? Po ataku irańskiego drona na bazę wojskową na Cyprze w Brukseli wróciła dyskusja o klauzuli wzajemnej obrony. Przepis, który ostatni raz zastosowano dekadę temu, może nagle odegrać kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy.
30 tys. zł grzywny i 5 tys. (a nie 500 zł) mandatu za rozniecenie ogniska na własnej działce wiosną 2026 r. Nowe przepisy obowiązują już od 2 stycznia 2026 r.
10 mar 2026

Rozniecenie ogniska w celu wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych, nawet jeżeli dokonywane jest w obrębie własnej nieruchomości – w określonych w ustawie przypadkach – jest kategorycznie zabronione. Do procederu tego – na temat którego, nadal krąży mit, iż może on mieć pozytywne skutki w postaci bujniejszego odrostu traw i użyźnienia gleby, a tak naprawdę jest katastrofalny w skutkach dla ekosystemu i może sprowadzić poważne zagrożenie dla ludzi – dochodzi najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Od 2 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło sankcje za wypalanie, aby „wzmocnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA