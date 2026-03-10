W lutym 2026 roku przedstawiciele Rady Programowej spotkali się w Zakładzie Emerytalno‑Rentowym MSWiA, aby ocenić dotychczasowe efekty programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” i wyznaczyć kierunki jego rozwoju na najbliższe miesiące. Na co zatem mogą liczyć seniorzy w 2026 r.?

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior to inicjatywa, której celem jest ochrona osób starszych przed oszustwami, manipulacjami oraz zagrożeniami rodzinnymi. Zyskała już szerokie poparcie zarówno wśród emerytów mundurowych, jak i cywilnych. Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, resortów odpowiedzialnych za politykę senioralną, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz cyfryzację, projekt stał się platformą wymiany doświadczeń i praktycznej wiedzy prawnej. Seniorzy zyskują wiedzę od profesjonalistów, co realnie wpływa na to, że wiedzą jak postąpić w sytuacji kryzysowej i ją przede wszystkim zidentyfikować.

REKLAMA

REKLAMA

Rozszerzona formuła spotkań – hybrydowe szkolenia, pierwsza pomoc przedmedyczna i przygotowanie do sytuacji kryzysowych

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że od maja 2022 roku do końca 2025 roku zorganizowano 22 spotkania, w których udział wzięło około 1 200 seniorów z różnych środowisk – zarówno emerytów służb mundurowych, jak i cywilnych. Spotkania odbyły się we współpracy ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz organizacjami zrzeszającymi rencistów i emerytów. Według gen. insp. w st. spocz. Leszka Szredera, Wiceprezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Przewodniczącego Rady Programowej „Świadomy Senior-Bezpieczny Senior formuła, w której emeryci mundurowi dzielą się doświadczeniem z emerytami cywilnymi, skutecznie aktywizuje oba środowiska i zwiększa ich zaangażowanie w życie społeczne.

W 2026 roku Rada Programowa postanowiła skupić się na jeszcze szerszej tematyce bezpieczeństwa. Nowy plan spotkań obejmuje:

Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych – zasady ewakuacji w czasie pokoju, katastrof oraz wojny, przygotowanie ekwipunku ratowniczego oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

– zasady ewakuacji w czasie pokoju, katastrof oraz wojny, przygotowanie ekwipunku ratowniczego oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kontynuacja dotychczasowych zagadnień – metoda „na wnuczka” i „na policjanta”, oszustwa cybernetyczne (phishing, vishing), bezpieczne podróżowanie, postępowanie podczas pożaru oraz zapobieganie zaczadzeniu.

– metoda „na wnuczka” i „na policjanta”, oszustwa cybernetyczne (phishing, vishing), bezpieczne podróżowanie, postępowanie podczas pożaru oraz zapobieganie zaczadzeniu. Ochrona przed przemocą domową – rozpoznawanie różnych form przemocy w rodzinie oraz znajomość praw dotyczących opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny.

Ważne Kluczowym nowym elementem jest wprowadzenie szkoleń hybrydowych – połączenia tradycyjnych spotkań stacjonarnych z transmisją on‑line za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Taka forma jest dobrze odbierana również przez osoby starsze i pozwala stopniowo rozszerzać cykl na kolejne regiony kraju. Hybrydowa struktura ułatwi dotarcie do seniorów mieszkających w mniej zurbanizowanych obszarach, gdzie dostęp do spotkań stacjonarnych bywa ograniczony.

Najwięcej seniorów jest w województwie świętokrzyskim - to oni potrzebują szczególnego wsparcia

Program pilotażowy, który rozpoczął się w województwie świętokrzyskim, okazał się szczególnie trafny – region ten charakteryzuje się najwyższym w Polsce udziałem osób 60+ w ogólnej liczbie ludności (29,76% według GUS, stan na 31.12.2024 r.). W 13 miastach świętokrzyskich (m.in. Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Busko‑Zdrój, Sandomierz, Jędrzejów) odbyły się spotkania, w których łącznie uczestniczyło niemal 1 000 seniorów. Tematyka spotkań została opracowana na podstawie danych statystycznych przestępczości wobec osób starszych przekazanych przez Komendę Główną Policji i obejmuje pięć głównych bloków:

REKLAMA

Metoda na wnuczka i inne zagrożenia przeciwko mieniu – kradzieże z włamaniem, oszustwa, przywłaszczenia rzeczy. Bezpieczeństwo w sieci – cyberprzemoc, phishing, vishing oraz zagrożenia związane z budowaniem relacji w przestrzeni internetowej. Zabezpieczenie na przyszłość – własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, dziedziczenie, sprawy konsumenckie, zachowek, służebności. Prawa konsumenta – ochrona przed nadużyciami w transakcjach handlowych i usługowych. Tajemnice czterech ścian – przemoc domowa, dysfunkcja rodziny, opieka nad niesamodzielnym członkiem rodziny, zobowiązania alimentacyjne.

Zajęcia prowadzili praktycy: sędziowie, policjanci, notariusze, rzecznicy konsumentów oraz przedstawiciele instytucji wspierających osoby starsze. Projekt realizowany był pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno‑Rentowego MSWiA oraz przy ścisłej współpracy z Ministerstwem do spraw Polityki Senioralnej (KPRM), Wojewodą Świętokrzyskim, Komendą Główną Policji, Ministerstwem Cyfryzacji oraz NASK – Państwowym Instytutem Badawczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jesteśmy otwarci na kontynuację dalszej współpracy i organizację kolejnych spotkań z przedstawicielami obu środowisk, służb mundurowych i cywilnych. Nadal, realizując tę ważną dla społeczeństwa inicjatywę, pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA – oświadczyła Olga Bułhak, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotychczasowe osiągnięcia programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” pokazują, że edukacja prawna osób starszej jest nie tylko potrzebna, ale także skuteczna. Seniorzy, którzy uczestniczyli w spotkaniach, deklarują większą pewność siebie, lepsze rozpoznawanie prób oszustwa oraz zwiększoną świadomość swoich praw w zakresie majątku, konsumpcji oraz życia rodzinnego. Wyniki pilotażu w województwie świętokrzyskim, gdzie frekwencja i zaangażowanie uczestników przerosły oczekiwania, stanowią solidną podstawę do wypracowania ogólnopolskiej strategii edukacji prawnej seniorów.

Co dla seniorów w 2026?

W 2026 roku planowane są kolejne spotkania, rozszerzenie formuły o szkolenia hybrydowe oraz wprowadzenie modułów dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Dzięki temu program ma szansę stać się nie tylko lokalnym sukcesem, ale także wzorem do naśladowania w całej Polsce, zapewniając starszemu pokoleniu narzędzia potrzebne do bezpiecznego i świadomego funkcjonowania w coraz bardziej złożonym świecie. Bezpieczeństwo seniorów to nie tylko obowiązek instytucji publicznych – to wspólna odpowiedzialność społeczeństwa, a inicjatywa „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” pokazuje, że gdy siły są połączone, efekty są wymierne i trwałe.