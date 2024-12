Wyrównania od 64 000 zł do 90 000 zł. Wszystko zależy od trzech specustaw przeliczeniowych dla emerytów i ZUS

Są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego (z 2023 r. i z 2024 r.) Nie są opublikowane więc, aby ZUS mógł wypłacić emerytom należne im pieniądze (często za okres od 2009 r.), to muszą zostać uchwalone przez Sejm specustawy dedykowane do wdrożenia poszczególnych wyroków - są niezbędne zarówno dla poszkodowanych emerytów (żeby mogli złożyć wnioski) jak i ZUS (żeby mógł je rozpatrzyć). Stan na dziś jest taki: Specustawa nr 2 zapowiedziana jest przez rząd (zacznie działać od połowy 2025 r.). Specustawa nr 1, to projekt wniesiony do Sejmu przez posłów opozycji (prawdopodobnie nigdy nie zacznie działać) i najważniejsza Specustawa nr 3 (omówiona na końcu artykułu), nie jest zapowiedziana przez premiera - jest jednak powszechne jest oczekiwania.

Specustawa nr 1 i 2 to wyrok TK z 15 listopada 2023 r. (sygn. akt P 7/22) i wyrównanie strat dla emerytów, którzy od 2009 r. przechodzi na emeryturę w czerwcu. Gdyby przeszli w maju mieli większą emeryturę o 300 zł - 500 zł miesięcznie (średnio). Wynikało to z kapitalizacji kwartalnej i rocznej (dla emerytów "majowych" i) waloryzacji rocznej (dla emerytów "czerwcowych"). REKLAMA Specustawa nr 3 to wyrok TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 (Link do wyroku TK i uzasadnienia) i wyrównanie (wstecz średnio 64 000 zł) i podwyżki na przyszłość (średnio 1000 zł) dla emerytów, którzy za korzystanie z wcześniejszych emerytur ponieśli karę w postaci obniżki kapitału emerytalnego (nawet o 150 000 zł - 200 000 zł). Specustawa przeliczeniowa nr 1 dla emerytów i ZUS - wyrok TK z 15 listopada 2023 r. (sygn. akt P 7/22) Druk Sejmowy nr 909 Link Projektowana ustawa wniesiona przez posłów to: Zasada 1) Ponowne przeliczenie emerytur osobom, którym to świadczenie zostało przyznane w miesiącu czerwcu latach 2009 – 2019. Przeliczeniu podlegać będzie podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. Dalszy ciąg materiału pod wideo REKLAMA Zasada 2) Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę przyznanej emerytury, a w sytuacji gdy prawo do emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby zaistnieć wypłata. To bardzo ważne specustawa nr 1 zakłada wyrównania wstecz! Zasada 3 )Wyrównania - ponownie ustalona wysokość przyznanej emerytury jest wyższa od wypłacanej dotąd. Zgodnie z nią osobie uprawnionej będzie przysługiwało prawo do otrzymania kwoty stanowiącej różnicę między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od dnia od którego podjęto wypłatę przyznanej emerytury, do dnia wydania decyzji, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie. Wprowadzane przepisy dotyczą również ponownego ustalania renty rodzinnej. Przykład Miesięczna strata emeryta od 2009 r. do 2024 r. (dla emeryta czerwcowego) wynosi średnio 500 zł (uwzględniamy wszystkie waloryzacje). Błąd został popełniony w 2009 r. Do 2024 r. jest to 15 lat x 12 x 500 zł = 90 000 zł (otwarta jest kwestia odsetek) Zobacz również: TK: Podwyżki i wyrównania dla 150 000 emerytów. Rząd zamknął 1 z 3 ścieżek [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Przeliczenie zaniżonej emerytury. ZUS nie informował o skutkach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Przeliczenie zaniżonej emerytury. ZUS nie informował o skutkach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Sądy po Trybunale o przeliczeniu i wyrównaniu emerytur przez ZUS. Pełne, czy tylko za trzy lata? [Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. ] Specustawa przeliczeniowa nr 2 dla emerytów i ZUS - wyrok TK z 15 listopada 2023 r. (sygn. akt P 7/22) To projekt rządowy (prowadzi go MRPiPS) - jego cechą jest to, że nie przewiduje wyrównania wstecz (inaczej jest w specustawie nr 1). Przykład Miesięczna strata emeryta od 2010 r. do 2024 r. (dla emeryta czerwcowego) wynosi średnio 300 zł (uwzględniamy wszystkie waloryzacje). Błąd został popełniony w 2010 r. Do 2024 r. jest to 14 lat x 12 x 300 zł = 54 000 zł Specustawa 2 (według obecnych zapowiedzi nie przyznaje emerytowi 54 000 zł). Podniesie mu wartość emerytury o np. 350 zł od 1 lipca 2025 r. Specustawa przeliczeniowa nr 3 dla emerytów i ZUS - wyrok TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 Z uwagi na brak publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw ZUS nie rozpatrzy żadnego wniosku emeryta o ponowne przeliczenie emerytur. Pozostaje więc około 150 000 - 200 000 ludziom iść po sprawiedliwość do sądu cywilnego. Te wydają - od czasu do czasu - korzystne wyroki, ale często tylko trzy lata wstecz. Przykład: Jest nadzieja emerytów na specustawę, która ureguluje "z urzędu" ich sytuację.