MFW zaleca: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego stopniowe podnoszenie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) sugeruje wyrównanie wieku emerytalnego dla obu płci, a następnie jego stopniowe zwiększanie w zależności od rosnącej średniej długości życia. Takie działania mają na celu dostosowanie systemów emerytalnych do współczesnych realiów demograficznych i ekonomicznych.

Starzenie się społeczeństwa w Polsce stawia wyzwania, które mogą mieć poważne konsekwencje dla adekwatności publicznego systemu emerytalnego. Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ostrzegają, że bez reform, w ciągu najbliższych dekad system ten może stać się niewydolny, szczególnie w odniesieniu do najbardziej narażonych grup społecznych, takich jak osoby o niskich dochodach, kobiety oraz pracownicy niestandardowi. Spadek średniego wskaźnika świadczeń do 2050 roku wymaga podjęcia kompleksowych działań w celu przeciwdziałania skutkom demograficznych zmian.

REKLAMA

Wyzwania emerytalne starzejącego się społeczeństwa

REKLAMA

"Przewiduje się, że w długim terminie starzenie się społeczeństwa osłabi adekwatność polskiego publicznego systemu emerytalnego, szczególnie dla biedniejszych emerytów, kobiet i niestandardowych pracowników. Bez żadnych reform do 2050 r. średni wskaźnik świadczeń spadnie z 45 do 29 procent" - napisali ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Przeciwdziałanie skutkom starzenie się społeczeństwa w celu utrzymania wskaźnika świadczeń wiązałoby się z dodatkowymi kosztami fiskalnymi w wysokości około 6 punktów procentowych PKB do 2050 r." - dodali. Podkreślili, że gwałtowny spadek wskaźnika świadczeń oznaczałby, że przeciętna emerytura zrównywałaby się z minimalną emeryturą, ostatecznie tworząc uniwersalny system.

Potrzeba reform i wielotorowych rozwiązań

"Aby złagodzić skutki starzenia się społeczeństwa, potrzebne jest kompleksowe, wielotorowe podejście" - podkreślili eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wśród możliwych rozwiązań wymienili m.in.:

wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podnoszenie go z czasem wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia;

i podnoszenie go z czasem wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia; wydłużenia efektywnego życia zawodowego poza ustawowy wiek emerytalny i zachęty do pracy dla emerytów, a także

poza ustawowy wiek emerytalny i zachęty do pracy dla emerytów, a także wdrożenie minimalnego okresu składkowego, by zachęcić do wydłużania aktywności zawodowej oraz zredukować koszty bardzo małych wypłat.

Wymieniono działania na rynku pracy, mające na celu zwiększenie udziału osób aktywnych zawodowo. Podkreślono również potrzebę większego udziału oszczędności gospodarstw domowych w gospodarce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powszechny wiek emerytalny w Polsce

REKLAMA

Przypomnijmy, że od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązuje powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Został on określony na mocy zmian w przepisach do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniejsze przepisy przewidywały stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, jednak nowa regulacja ustabilizowała go na poziomie 60 i 65 lat.

Wprowadzenie takiego wieku emerytalnego miało również na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego traktowania obu płci w kontekście emerytur. Warto zauważyć, że osoby, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą kontynuować zatrudnienie, a ich emerytura zostanie wypłacona po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach.