Lista dodatków do emerytur i rent w 2025 roku. Komu się należą i w jakiej wysokości? Pielęgnacyjny, kompensacyjny, sierocy, energetyczny i inne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca oczywiście emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń. Ile wynoszą te dodatki w 2025 roku i kto ma do nich prawo? Jakie kwoty dodatków po waloryzacji od 1 marca 2025 r.?

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny, który (do końca lutego 2025 r.) wynosił 330,07 zł. Jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. W marcu 2025 r., podobnie jak inne dodatki oraz świadczenia emerytalno-rentowe został podwyższony o wskaźnik waloryzacji 105,5% - czyli wynosi od 1 marca 348,22 zł.



- Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego pod nazwą „Mama 4 plus”. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.



- Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Inne dodatki do emerytur i rent

Inne dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS do końca lutego 2025 r. wynosiły:

- dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,

- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,

- dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,

- dodatek kombatancki – 330,07 zł,

- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,

- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,

- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł,

- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 313,61 zł.

- ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2025 r.

Natomiast po waloryzacji od 1 marca 2025 r. ww. dodatki wynoszą:

Dodatek pielęgnacyjny - 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek kombatancki – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł (wzrost o 27,23 zł).

Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł).

Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł).

Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł (wzrost o 69,51 zł).

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.



Ryczałt energetyczny – 312,71 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 16 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2025 r. poz. 78).



Ponadto od dnia 1 marca 2025 r. kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 3603,35 zł. (zob. Komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2025 r. wydany na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych).