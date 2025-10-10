Od 752 zł do 4134 zł bez względu na dochód do końca 2025 r. tylko dla osób z co najmniej 78 punktami. Jak uzyskać? Tylko 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS

ZUS w komunikacie przypomniał zasady przyznawania i uzyskiwania świadczenia wspierającego w 2025 roku. W bieżącym roku prawo do tego świadczenia mają pełnoletnie osoby mieszkające legalnie w Polsce, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przyznał w decyzji przynajmniej 78 punktów. Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi aktualnie od 752 zł do 4134 zł.

Czym jest świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonujące od 1 stycznia 2024 roku. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. O świadczenie można ubiegać się w dowolnym momencie, jednak należy zachować odpowiednią kolejność przy składaniu wniosku o przyznanie wsparcia.

Najpierw trzeba odwiedzić wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Potem wniosek do ZUS-u

Aby je uzyskać, pierwsze kroki należy skierować nie do ZUS-u, lecz do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam składa się wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po otrzymaniu tej decyzji można złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia.



- ZUS rozpatruje wnioski wyłącznie w oparciu o decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, która stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczenia. Co istotne, nie ma obowiązku dołączania decyzji do wniosku – wystarczy podać jej numer – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.



W decyzji wydanej przez WZON określana jest liczba punktów w skali od 0 do 100. Wnioskodawca ma trzy miesiące na złożenie dokumentów do ZUS-u, licząc od dnia, w którym decyzja WZON-u stała ostateczna albo od dnia, w którym została utrzymana przez sąd w wyniku odwołania. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek do ZUS-u w ciągu 3 miesięcy, świadczenie wspierające zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów.

Liczba punktów uprawniających do przyznania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające przyznaje się w zależności od liczby punktów podanych w decyzji WZON-u według ustalonego harmonogramu:

- w 2024 roku - od 87 do 100 pkt,

- w 2025 roku - od 78 do 100 pkt,

- w 2026 roku - od 70 do 100 pkt.



Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały co najmniej 70 pkt i których opiekunom w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Osoby te mogą ubiegać się o świadczenie wspierające już od 2024 r.



Od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. do ZUS-u wpłynęło 249 tys. wniosków o świadczenie wspierające, w tym 9,7 tys. w województwie podlaskim. W tym czasie w całym kraju wypłacono 7 mld 660 mln zł wsparcia, z czego 367,4 mln zł w samym regionie.

Kto może uzyskać świadczenie wspierające

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które:

- ukończyły 18 lat,

- posiadają ostateczną decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ustalającą poziom potrzeby wsparcia na uprawniającym poziomie,

- są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy,

- mieszkają na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia.



Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu oraz bez względu na to, czy osoba z niepełnosprawnością pobiera inne świadczenia z ZUS-u, takie jak: renta socjalna, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Na jaki okres przyznaje się świadczenie wspierające?

Prawo do świadczenia wspierającego (SWN) przyznaje się:

- od daty przyznania odpowiedniej liczby punktów – jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON-u stała się ostateczna, albo od dnia jej prawomocnego utrzymania przez sąd w wyniku odwołania,

- od dnia ukończenia 18 lat przez osobę z niepełnosprawnością - jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od tego dnia (w sytuacji, gdy decyzja WZON została wydana przed osiągnięciem pełnoletności),

- od miesiąca złożenia wniosku - we wszystkich pozostałych przypadkach.



Świadczenie wspierające przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, na jaki WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej - za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną. Świadczenie jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej i jest finansowane z budżetu państwa.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi aktualnie od 752 zł (tj. 40% renty socjalnej) do 4134 zł (220% renty socjalnej).

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego