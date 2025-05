Limity dorabiania do emerytury i renty w 2025 r. - zmiany od 1 czerwca. Kto może dorabiać bez ograniczeń a kto musi się liczyć ze zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia?

Renciści i wcześniejsi emeryci od czerwca 2025 r. będą mogli zarobić więcej

- Od czerwca 2025 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 6 273,60 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Należy jednak pamiętać, że aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między czerwcem a wrześniem nie może przekroczyć 11 651,00 zł brutto – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

REKLAMA

Kogo dotyczą te limity

Nowe limity przychodu dotyczą pracujących rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta lat i 65 lat mężczyzna).

Co się dzieje po przekroczeniu limitu zarobków

W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Jeśli dodatkowe przychody mieszczą się w granicach między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie z ZUS-u może zostać pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.



Jeśli (od czerwca 2025 r.) przychód przekroczy 6 273,60 zł brutto, ale nie przekroczy 11 651,00 zł brutto, maksymalne kwoty zmniejszenia wynoszą:

• 939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

• 704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

• 798,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto może dorabiać do renty lub emerytury bez ograniczeń

- Emeryci, którzy przeszli na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego - czyli kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65. lat - nie muszą martwić się o limity zarobków ani obawiać się, że ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie. Mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Dotyczy on emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca wynoszącej 1878,91 zł brutto). W przypadku, gdy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum - wyjaśnia rzeczniczka.



Ponadto niektórzy renciści, w tym osoby otrzymujące renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, mogą pracować bez ograniczeń zarobkowych, pod warunkiem że ich niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Ten przywilej obejmuje także osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Ponadto bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które otrzymują rentę rodzinną, jeśli jest wysokość jest korzystniejsza niż ustalona emerytura z tytułu osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego