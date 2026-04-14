Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku. W domowych budżetach emerytów każda złotówka jest na wagę złota. Powinni znać swoje prawa, by efektywnie korzystać z przysługujących im świadczeń.

Dodatkowa pomoc finansowa dla konkretnej grupy emerytów

Choć jak wynika z oficjalnych doniesień, inflacja wyhamowała, to jednak trudno nie mieć wrażenia, że ceny towarów i usług nie podążają za tym trendem. Domowe budżety są coraz bardziej napięte, a zbliżające się lato zmusza do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, na jaki wypoczynek będzie można sobie w tym roku pozwolić, a na jaki nie. Oczywiście w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, a ponoszone przez nie koszty utrzymania muszą być pokryte dochodami pochodzącymi z jednego źródła. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy mowa o seniorach, których dochody pochodzące ze świadczeń emerytalnych są w większości przypadków niższe, niż dochody osób aktywnych zawodowo. To dlatego warto by osoby te dobrze znały swoje prawa i na bieżąco poszukiwały informacji o przysługujących im świadczeniach, które choć trochę mogą poprawić stan ich finansów. Jednym ze świadczeń, o przyznanie którego mogą się ubiegać seniorzy jest ryczałt energetyczny. Prawo do niego mają emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2026 r. wysokość tego ryczałtu to 336,16 zł.

Ryczałt przysługuje: kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Jak widać po kręgu uprawnionych, choć świadczenie to przysługuje osobom spełniającym specyficzne warunki, to jednak jednocześnie można je „dziedziczyć”. Oczywiście nie chodzi o dziedziczenie w rozumieniu prawa cywilnego, a przejmowanie świadczenia przez określone grono osób najbliższych, które może mieć miejsce po śmierci kombatanta.

O przyznanie ryczałtu energetycznego trzeba złożyć wniosek

Co istotne, ryczałt można otrzymać wyłącznie na wniosek (ZUS-ERK). Aby go uzyskać, trzeba do niego dołączyć:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców), zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a na konto uprawnionych trafia pełna kwota wskazana w komunikacie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

